Makedonski predsednik Ivanov le podelil mandat za sestavo vlade Zaevu

Mandat za sestavo vlade pol leta po volitvah

17. maj 2017

zadnji poseg: 17. maj 2017 ob 14:04

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Makedonski predsednik Gjorge Ivanov je končno podelil mandat za sestavo nove vlade vodji opozicijskih socialdemokratov (SDSM) Zoranu Zaevu, ki ima 20 dni časa, da parlamentu predloži novo vlado.

Zaev je nedavno izrazil pričakovanje, da bo Makedonija novo vlado dobila do konca maja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Mandat za sestavo je dobil nekaj več kot pet mesecev po predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so bile 11. decembra lani.

Ob podelitvi mandata Zaevu je Ivanov dejal, da so bile odstranjene vse ovire in da lahko nova parlamentarna večina predlaga novo vlado. Zaev je ob tem prebral izjavo, ki jo je predal predsedniku, v kateri je zagotovil, da si bo nova vlada prizadevala za ohranitev in zaščito enotnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti, neodvisnosti in večetničnosti Makedonije. Zagotovil je tudi, da t. i. tiranska platforma ne bo podlaga ali pogoj za oblikovanje vlade.

Ravno ta platforma, ki so jo podpisale vse albanske stranke v Makedoniji, je bila namreč uradni razlog, da Ivanov sprva ni želel podeliti mandata Zaevu. Ena izmed zahtev v platformi, ki po mnenju Ivanova ogroža suverenost in ozemeljsko celovitost Makedonije, je, da albanski jezik postane drugi uradni jezik v državi.

SDSM je koalicijo sestavil s tremi albanskimi strankami - DUI-jem, Gibanjem Besa in Zavezništvom Albancev. Na volitvah je sicer zmagala konservativna stranka VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega, a z 51 od 120 poslancev ni bila sposobna sestaviti vlade sama, koalicijskega partnerja pa ni našla.

Nova vlada kot rešitev politične krize?

Z novo vlado se bo Makedonija morda izvlekla iz politične krize, ki traja že skoraj tri leta, in se je zaostrila konec aprila, ko je parlamentarna večina za novega predsednika sobranja izvolila Talata Xhaferija iz stranke DUI, ki je postal prvi Albanec na čelu makedonskega parlamenta. Xhaferi je bil sicer obrambni minister med letoma 2013 in 2014, pred tem pa je bil eden od poveljnikov albanske oborožene skupine Osvobodilna narodna vojska (ONA), ki se je leta 2001 spopadla z makedonskimi varnostnimi silami.

VMRO-DPMNE vztraja, da je bila izvolitev Xhaferija nezakonita, in zahteva razpis novih parlamentarnih volitev, v torek pa je sporočila, da do nadaljnjega bojkotira delo parlamenta. Državljanska pobuda Za skupno Makedonijo je na ustavno sodišče medtem vložila zahtevo za oceno ustavnosti njegove izvolitve na čelo sobranja. Pobuda je zadnje mesece tudi organizirala proteste proti podelitvi mandata za sestavo vlade Zaevu.

