Malezija: Lahko presenetljivi zmagovalec Mahathir postane najstarejši voditelj na svetu?

Nadžib: Premierja mora določiti kralj

Po nepričakovani zmagi opozicije v Maleziji bo 92-letni Mahathir Mohamad, če ga bodo potrdili na mestu premierja, postal najstarejši izvoljeni voditelj na svetu.

Nekdanji premier se je za spopad s koalicijo Barisan Nasional (BN), na oblasti vse od leta 1957 in osamosvojitve izpod Velike Britanije, vrnil iz upokojitve in se za premiersko mesto spopadel s svojim nekdanjim učencem Nadžibom Razakom.

Mahathir je sporočil, da ima njegova koalicija Pakatan Harapan (Zavezništvo upanja) podporo 135 članov 222-članskega parlamenta. "Da, da, še vedno sem živ," je nagovoril zbrane na novinarske in konferenci in dodal: "Gre za urgentno situacijo. Vlado moramo postaviti zdaj, še danes."

Na drugi strani Nadžib Razak ni tako prepričan, da ga bo nekdanji mentor nasledil na premierskem stolčku. Sicer je sporočil, da "sprejema sodbo ljudstva", vendar opozoril, da nobena samostojna stranka ni osvojila parlamentarne večine, zaradi česar bi odločitev o premierju moral sprejeti kralj Mohamed V.

Uradni rezultati sredinih volitev so pokazali, da je Pakatan Harapan osvojil 113 glasov in potrebno večino, vendar se zaplete pri tem, da ta Mahathirjeva koalicija ni uradno registrirana. Največ glasov znotraj koalicije je osvojila Ljudska stranka za pravico (PKR) zaprtega političnega voditelja Anvarja Ibrahima, zaradi česar nekateri politični analitiki celo trdijo, da bi oblast morala prevzeti njegova žena Van Aziza Van Ismail.

Nadžib iz dolgo let vladajoče koalicije bo najverjetneje poskusil tudi z argumentom, da je med posamičnimi strankami njegova Združena malezijska narodna organizacija (UMNO) osvojila največ glasov - 54, medtem ko jih je PKR 42.

Mahathir premier med 1981 in 2003

Le redki so pred volitvami pričakovali možnost zrušenja šest desetletij vladne koalicije na oblasti. Mahathir, pod katerim je Malezija postala gospodarski tiger Azije, je kar 22 let med 1981 in 2003 z železno roko vladal državi. Za tokratno zmago je združil moči z Anvarjem, kateremu je obljubil oprostitev in izpust iz zapora, če pridejo na oblast, ter nato tudi premiersko mesto.



Anvar je zaprt zaradi obsodbe korupcije in sodomije. Na drugi strani tudi dosedanjemu premierju Nadžibu očitajo korupcijo - leta 2015 naj bi se okoristil s 700 milijoni dolarjev iz državnega sklada, poroča BBC.

V družbi Elizabete II. in Al Sebsija

Mahathir bi z morebitno potrditvijo postal najstarejši svetovni voditelj. Trenutno sta na čelu tega seznama britanska kraljica Elizabeta II. in tunizijski predsednik Bedži Kaid Al Sebsi. Oba sta stara 91 let.

