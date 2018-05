Malezija: Mahatir Mohamad bo najverjetneje predal premierski položaj

Mahatir Mohamad je postal najstarejši voditelj na svetu

11. maj 2018 ob 09:44

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je Mahatir Mohamad pri 92. letih postal premier Malezije, je kralj Sultan Mohamed V. privolil v pomilostitev opozicijskega politika Anvarja Ibrahima, ki naj bi postal nov premier.

Anvarju, ki bi lahko zapor zapustil kmalu, bo Mahatir najverjetneje predal premierski položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mahatir se je namreč že pred volitvami zavezal, da bo v primeru zmage koalicije opozicijskih strank položaj predal svojemu nekdanjemu nasprotniku, ko bo ta zapustil zapor. 70-letni Anvar in 92-letni premier sta dosegla spravo pred volitvami, da bi z oblasti izrinila nekdanjega premierja Nadžiba Razaka, ki je vpleten v velik korupcijski škandal, ki Malezijo pretresa od leta 2015.

V zaporu zaradi sodomije

Anvar je bil Mahatirjeva desna roka, ko je ta med letoma 1981 in 2003 prvič vodil vlado. Leta 1998 ga je Mahatir zaradi političnih razlik odpustil. Po odhodu v opozicijo je bil obsojen sodomije in korupcije, zaradi česar je moral v zapor. Leta 2015 je bil še enkrat obsojen na pet let zapora zaradi sodomije.

Zdaj naj bi ga kralj pomilostil, zapor pa naj bi zapustil 8. junija. Kralj je po premierjevih besedah dejal, da mu bo kraljevo pomilostitev podelil takoj in da bo lahko tudi takoj odšel na prostost. Tovrstna pomilostitev pomeni, da se bo lahko takoj začel politično udejstvovati. Če je ne bi dobil, v politiki ne bi smel delovati še pet let.

Premierjevo Zavezništvo upanja je na sredinih parlamentarnih volitvah presenetljivo premagalo koalicijo Barisan Nasional (BN) dosedanjega premierja Razaka, ki je bila na oblasti več kot 60 let.

Najstarejši predsednik vlade v zgodovini Malezije je še napovedal, da bo ministre imenoval v soboto, še navaja AFP.

B. V.