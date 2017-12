Malta: Proti trojici vložena obtožnica za umor ugledne novinarke

Oblasti ponudile milijon evrov nagrade za informacije o umoru

6. december 2017 ob 08:43

Valetta - MMC RTV SLO, Reuters

Malteško tožilstvo je za umor priznane malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je umrla 16. oktobra ob eksploziji bombe, podtaknjene v avtomobilu, vložilo obtožnico zaradi umora proti trem ljudem.

Trojica, Vince Muscat in brata Alfred in Georg Degiorgio, se je izrekla za nedolžne. Za zdaj še ni znano, ali policija predvideva, da so ravnali na lastno pest ali so jih najeli drugi.

Kot smo poročali, je v ponedeljek policija aretirala deset ljudi, sedem jih je pozneje po plačilu varščini odšlo na prostost. Tesna prijateljica novinarke, znane po svoji kritični drži do oblasti, je za Reuters dejala, da ne verjame, da je novinarka kdaj preiskovala omenjene tri moške. "Pisala je o vladnih uradnikih, politikih in bogatih poslovnežih," je dejala neimenovana prijateljica.

Malteška vlada je za informacije glede umora ugledne novinarke ponudila milijon evrov nagrade, za pomoč pri preiskavi odmevnega umora pa se je obrnila tudi na FBI in Europol.

53-letna Daphne Caruana Galizia je na svojem blogu poročala o domnevnih primerih korupcije med malteškimi politiki. Bila je tudi velika kritičarka predsednika vlade Josepha Muscata (prijeti osumljenec ni v sorodu z njim), povezala ga je tudi s t. i. afero panamskih dokumentov. Galizijeva je Muscatu očitala, da je skupaj z ženo na skrivne račune v davčnih oazah prejemal plačila azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva oziroma vladajoče družine. Muscat je vse obtožbe zanikal.

