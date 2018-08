Mama Osame bin Ladna: "Muslimanska bratovščina mu je oprala možgane"

Od njegove smrti je sedem let

3. avgust 2018

Džeda - MMC RTV SLO

Alia Ghanem, mati Osame bin Ladna, nekdanjega vodje teroristične organizacije Al Kaida, je v prvem intervjuju za tuje medije dejala, da je bil Osama "plašen in dober otrok", a da so mu na univerzi "sprali možgane".

Ghanemova živi v Džedi v Savdski Arabiji. V pogovoru za Guardian je dejala, da je družina zadnjič videla Osamo leta 1999, dve leti pred napadi na dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v (WTC) v New Yorku, ko so se srečali v Afganistanu. Že takrat je veljal za najbolj iskanega terorističnega osumljenca na svetu. V Afganistan se je iz Savdske Arabije preselil, da bi se v 80. lerih prejšnjega stoletja boril proti okupaciji sovjetskih sil.

Na vprašanje, kako se je počutila, ko je izvedela, da je njen sin postal džihadistični borec, je dejala: "Vsa družina je bila zelo vznemirjena, nismo si predstavljali, da se to lahko zgodi. Zakaj bi vse, kar je imel, kar tako zavrgel?" Krivdo za sinovo pridružitev borcem vidi v organizaciji Muslimanska bratovščina, ki jo je Osama spoznal med študijem. "To je bil kot kult," je dejala Ghanemova.

Ena najvplivnejših družin v Savdski Arabiji

Družina bin Laden sicer ostaja ena najvplivnejših dinastij v Savdski Arabiji. Veliko bogastvo je pridobila z gradbenimi projekti. Oče Osame bin Ladna, Mohammed bin Avad bin Laden, se je od Alie ločil, ko je bilo Osami tri leta. Z različnimi ženami je imel več kot 50 otrok, potem pa je leta 1969 umrl v helikopterski nesreči. Po napadih 11. septembra leta 2011 so jih savdske oblasti večkrat zasišale, omejili so jim tudi svobodo gibanja in možnost potovanj.

Šok, da je bil njun brat vpleten v zrušenje newyorških dvojčkov, sta izrazila tudi dva izmed Osamovih bratov, Hasan in Ahmed: "Od najmlajšega do najstarejšega, vsi smo se ga sramovali. Zavedali smo se, da bodo posledice njegovih dejanj strašne," je dejal Ahmad in dodal, da njihova mati še vedno za vse, kar je v povezavi z Osamo, krivi druge.

Bush: "Bin Ladna hočem živega ali mrtvega"

Osama bin Laden je leta 1988 ustanovil Al Kaido, kar pomeni "oporišče". Naslednje leto se je po umiku sovjetskih sil vrnil iz Afganistana v rodno Savdsko Arabijo, kjer pa so ga izgnali, zato se je vrnil v Afganistan. Leta 1993 ga je družina razdedinila, savdska vlada pa mu preklicala državljanstvo. Leta 1996 je ameriškim silam napovedal vojno, dve leti kasneje pa so sledili krvavi napadi na ameriška veleposlaništva v Nairobiju in Dar es Salaamu. Leta 2001 je 19 članov Al Kaide ugrabilo štiri potniška letala ameriških družb. Dve sta se zaleteli v dvojčka WTC-ja, eno v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji. Umrlo je skoraj 3.000 ljudi. Takratni ameriški predsednik George W. Bush je sprožil napade na Afganistan in razglasil, da "zahteva bin Ladna živega ali mrtvega". Takrat je bin Laden postal najbolj iskan človek na svetu. Desetletje se je javljal s posnetki, verjetno iz Pakistana. Leta 2011 so ga ameriški marinci ujeli v pakistanskem mestu Abotabad in ga ustrelili. Po islamskem obredu so njegovo truplo vrgli z ameriške letalonosilke v morje.

A. P. J.