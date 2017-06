Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Gasilci in reševalci so skušali čim hitreje pomagati ranjenim in pogasiti ogenj. Foto: Reuters V bolnišnico so zaradi težav z dihanjem sprejeli več gostov. Foto: Reuters VIDEO Manila: Policija meni, da... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Manila: V igralnici zaradi zadušitve umrlo 37 ljudi

Oblasti: Gre za dejanje neuravnovešenega posameznika

2. junij 2017 ob 06:51,

zadnji poseg: 2. junij 2017 ob 21:43

Manila - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V igralnici v turističnem kompleksu v Manili je zaradi zadušitve umrlo 37 ljudi, za katere je bil usoden ogenj, ki ga je zanetil oborožen moški, ki je vdrl v igralnico in zažgal več miz. IS pravi, da je odgovoren za napad.

Tiskovni predstavnik predsednika Ernesto Abella je zatrdil, da napad ni povezan z islamističnimi oboroženci, ki nadzorujejo otok Mindanao na jugu Filipinov. "Vsi dokazi kažejo na zločinsko dejanje domnevno čustveno neuravnovešenega posameznika. Čeprav je napadalec izstrelil več strelov, ni bilo nobenih znakov, da želi raniti ali ustreliti kogar koli. Vse žrtve so umrle zaradi zadušitve," je še dejal Abella.

Odgovornost za napad je sicer prevzela teroristična skupina t. i. Islamska država (IS). Prek svoje tiskovne agencije Amak je skupina sporočila, da so borci IS-ja izvedli napad, a ni opredelila, kaj je bila tarča napada. Verodostojnosti sporočila ni mogoče preveriti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Napadalec streljal, žrtve umrle zaradi dima

Napad se je začel, ko je oboroženi moški okoli polnoči najprej streljal okoli sebe z avtomatskim orožjem. Po navedbah policije je napadalec pri tem zadel zgolj zaslone in televizorje, nato pa je polil z bencinom in zažgal igralne mize in preproge.

Policija je sporočila, da nobena izmed žrtev nima strelnih ran, temveč so najverjetneje umrle zaradi zastrupitve z dimom. Večina žrtev se je namreč zadušila v kaosu, ko so po izbruhu ognja zaposleni in gostje skušali čim prej zbežati iz igralnice. "Njihovo smrt je povzročil gost dim," je dejal vodja mestne policije Osca Albayalde. "Soba je bila polna preprog in miz, vse je bilo zelo gorljivo." Najmanj 78 ljudi je poškodovanih.

Policija je pozneje domnevnega oboroženca, ki je govoril angleško, našla mrtvega v hotelski sobi kompleksa, ki je blizu mednarodnega letališča in zračnega oporišča. Po navedbah policije se je zažgal.

Tragedija se je zgodila v petek nekaj po polnoči po krajevnem času, prva poročanja pa so si bila zelo nasprotujoča. Nekateri mediji so poročali, da ni bil ranjen nihče, drugi, da je več ljudi ranjenih. Pozneje pa se je izkazalo, da se je zgodila tragedija.

K. T., B. V.