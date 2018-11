Manjša vloga ZDA v savdskem bombardiranju Jemna

ZDA naj bi že prej načrtovale prekinitev pomoči pri oskrbi

10. november 2018 ob 16:41

Riad,Washington - MMC RTV SLO, STA

ZDA ne bodo več izvajale oskrbe z gorivom v zraku za letala koalicije pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ki izvaja napade v Jemnu. Za prekinitev se je odločila koalicija, češ da lahko zdaj to izvaja tudi sama.

Koalicija je v posvetovanju z ZDA "pozvala k prekinitvi oskrbe z gorivom v zraku za svoje operacije", sporočilo kraljevine povzema nemški portal Deutsche Welle. Ob tem so iz Riada sporočili, da sta kraljevina in koalicija "pred kratkim povečali zmožnosti za zračno oskrbo z gorivom v Jemnu".

Ameriški obrambni minister James Mattis je v izjavi podprl odločitev arabske koalicije. ZDA bodo po njegovih navedbah še naprej "ostale osredotočene na podporo rešitvi konflikta".

Washington naj bi načrtoval prekinitev oskrbe

Ameriški časopis Washington Post je že v petek poročal, da administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa ob vse večjem pritisku javnosti in ameriškega kongresa načrtuje prekinitev tega dogovora glede oskrbe z gorivom.

Ameriški kongres je namreč zagrozil s sankcijami, da bi končal vpletenost ZDA v jemenski vojni.

Odločitev o prekinitvi ameriške pomoči na področju oskrbe z gorivom v zraku verjetno ne bo imela večjega vpliva na vojaške zmožnosti arabske koalicije, ki v Jemnu izvaja napade proti hutijevskim upornikom, bo pa končala del sodelovanja ZDA v tej vojni. ZDA so do zdaj letalom koalicije priskrbele okoli 20 odstotkov oskrbe z gorivom, v jemenski vojni pa med drugim sodelujejo tudi na področju urjenja sil in oskrbe z orožjem.

Odločitev je sicer bila sprejeta v času srditih spopadov za strateško pomembno pristaniško mesto Hudajda ob Rdečem morju, prek katerega prihaja skoraj 80 odstotkov vsega uvoza države in vsa mednarodna humanitarna pomoč. Jemenske provladne sile, ki jih vojaško podpirata predvsem Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, od začetka meseca izvajajo kopenske operacije za mesto, ki je v rokah upornikov. V petek so provladne sile zavzele glavno mestno bolnišnico.

Številne civilne žrtve, lakota, kolera

Savdska Arabija se spoprijema z mednarodnimi kritikami zaradi številnih civilnih žrtev napadov koalicije v Jemnu. Koaliciji se očita množično kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Organizacije za zaščito človekovih pravic, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch, Savdsko Arabijo in koalicijo, ki jo vodi, obtožujejo vojnih zločinov, bombardiranja civilne infrastrukture in ubijanja ter poškodovanja civilistov. Po podatkih Sveta ZN-a za človekove pravice je bilo v tej državi med marcem 2015, ko se je začelo posredovanje koalicije, in avgustom 2018 ubitih 6.592 civilistov, ranjenih pa 10.470. Pri tem je večina teh žrtev posledica zračnih napadov koalicije, ki jo vodi Savdska Arabija, ugotavlja Svet ZN-a.

Riad je v zadnjem času tudi pod močnim mednarodnim pritiskom zaradi umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Carigradu.

V Jemnu poteka vojna od septembra 2014, ko so uporniki vdrli v glavno mesto Sana in prisilili vlado predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija k odstopu. Marca 2015 se je v vojno neposredno vključila koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki jo pri zračnih napadih in z orožjem podpirajo zahodne države.

Po nekaterih podatkih je v Jemnu od leta 2015 skupno umrlo do 70.000 ljudi. V državi se po ocenah ZN-a tudi zaradi savdske blokade spoprijemajo z najhujšo humanitarno krizo na svetu. Lakota grozi že 14 milijonom ljudi oziroma skoraj polovici prebivalstva. Podhranjenost dela otroke še posebej ranljive za bolezni, kot je kolera. Od aprila 2017 je v najrevnejši arabski državi število domnevnih okužb doseglo 1,2 milijona.

