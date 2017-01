Marine Le Pen: Brexit bo imel po Evropi učinek domin

Gre le za promocijsko akcijo, meni analitik

21. januar 2017 ob 14:07

Odločitev Britancev, da zapustijo EU, bo imela po Evropi učinek domin, je na zboru nemških, italijanskih in nizozemskih desničarskih strank dejala Marine Le Pen.



"Priča smo koncu enega sveta in rojstvu drugega. Ne pravim, da bi morala vsaka država zapustiti EU, vendar bi morali pustiti možnost, če bi si katera država to želela storiti," je dejala Le Penova, vodja skrajno desne Nacionalne fronte in kandidatka za francosko predsednico, udeležencem srečanja v nemškem Koblenzu, je poročal Reuters.

Nemška kanclerka Angela Merkel je bila po besedah Le Penove oklicana za junakinjo, ko je leta 2015 v Nemčijo spustila več sto tisoč migrantov, "nihče pa ni vprašal Nemcev, kaj menijo o takšni migracijski politiki", poroča STA, ki povzema nemško tiskovno agencijo dpa.

Geert Wilders iz nizozemske Svobodnjaške stranke pa je poudaril, da Evropa potrebuje ponosno Nemčijo. V govoru se je zavzel za strategijo, s katero bi se evropski nacionalisti uprli množičnemu priseljevanju. Voditelji evropskih uveljavljenih strank so po njegovih besedah "spodbujali našo islamizacijo", evropske ženske pa je zdaj "strah pokazati svetle lase".

S sloganom "Evropa potrebuje Fraukejevo namesto Angele" se je obrnil predvsem k podpornikom Alternative za Nemčijo (AfD), kateri sopredsedujoča Frauke Petry je že pred začetkom srečanja napovedala, da bo šlo na njem za uvod v evropski predvolilni boj. Približno tisočglava množica je v odgovor skandirala geslo "Merklova mora stran".

Tisoči izrazili nasprotovanje srečanju

Nestrinjanje z ravnanjem skrajne desnice je danes med drugim izrazila skupina Avaaz, ki je na izlivu Mozele v Ren na čoln postavila močno povečane kartonaste figure s fotografijami nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja in fašističnega vodje Benita Mussolinija ter plovilo poslala mimo kongresnega centra, kjer poteka srečanje desničarjev.

Okoli 40 protestnikov je medtem s sedenjem na dovoznih cestah onemogočalo dostop do kongresne dvorane. Policija je do poldneva naštela skupno okoli 3.000 protestnikov, še piše STA. Po poročanju Guardiana so oblasti v Koblenzu na ulice poslale več kot 1.000 policistov.

Konferenca desničarjev je sprožila veliko ogorčenja tudi v medijih, saj so organizatorji številnim medijem prepovedali pokrivanje dogodka, ker "v preteklem poročanju niso dosegli novinarskih standardov". Nemški ARD je zato že zagrozil s tožbo, ker se je znašel na seznamu nezaželenih medijskih hiš, njegov programski direktor Volker Herres pa je potezo označil za velik poseg v svobodo medijev o poročanju. "Za naše občinstvo bo velika izguba, da ne bomo mogli poročati o srečanju evropskih desničarskih populističnih strank. To srečanje je zelo pomembno za prihodnjo politično pot tega gibanja," je opozoril.

Timo Lochocki, politični analitik pri nemškem Marshall Fundu, je za AFP dejal, da je srečanje zgolj dobra promocijska poteza, saj bi te stranke dobile bolj malo, če bi začele krepiti medsebojne vezi. "Bolj gre za privabljanje medijske pozornosti. Ljudje za te stranke glasujejo iz povsem nacionalističnih razlogov, ki so povsem neodvisni od kakršnih koli morebitnih mednarodnih sodelovanj," je dejal.

