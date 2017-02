Maroko opozarja EU: Spoštujte sporazume ali pričakujte migracijski tok

Zahodna Sahara pod maroško okupacijo od leta 1975

6. februar 2017 ob 12:54

Rabat - MMC RTV SLO/Reuters

Če Bruselj ne bo spoštoval sporazuma o ribištvu in kmetijstvu, bo Maroko prekinil gospodarsko sodelovanje z EU-jem, kar bi pomenilo izgubo tisočih delovnih mest, to pa lahko sproži prebežniški tok proti Evropi.

Maroško kmetijsko ministrstvo je v izjavi za javnost zapisalo, da se mora Evropska unija upreti vsem poskusom, ki preprečujejo dostop maroških izdelkov na trg EU-ja.

Konec lanskega leta je Evropsko sodišče odločilo, da sporazumi med EU-jem in Marokom, ki vključujejo trgovino s kmetijskimi izdelki in ribami, ne veljajo za sporno ozemlje Zahodne Sahare, ki je pod maroško okupacijo že od leta 1975.

Kot so pojasnili na ministrstvu, trenutni dogovori z EU-jem zagotavljalo na tisoče delovnih mest, ki bi bila ob morebitnem propadu sporazuma ogrožena, kar bi lahko sprožilo migracijski tok proti Evropi.

Rabat je zažugal EU-ju, da bo ob morebitnem nespoštovanju sporazuma poslovno sodelovanje preusmeril na Rusijo, Kitajsko, Japonsko, Indijo in druga območja.

Zadnja afriška kolonija

Po umiku kolonizatorske Španije leta 1975 sta Zahodno Saharo zasedla Maroko in Mavretanija, večina Saharcev pa se je bila prisiljena zateči v begunska taborišča v sosednjo Alžirijo, kjer životarijo še danes. Saharci so za boj proti zasedbenim silam oblikovali osvobodilno gibanje Polisario in razglasili Saharsko arabsko demokratično republiko.

Maroko je po zasedbi začel množično naseljevanje Zahodne Sahare, ki se ob svoji obali ponaša z ribjim bogastvom in največjimi zalogami fosfatov na svetu. Decembrsko odločitev evropskega sodišča je Polisario označil za zmago.

Zahodna Sahara je pogosto označena kot zadnja afriška kolonija, saj je bila do zdaj vedno pod nadvlado tuje sile.

G. V.