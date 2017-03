Martin Schulz novi predsednik nemških socialdemokratov

Steinmeier uradno prevzel položaj predsednika Nemčije

19. marec 2017 ob 14:16,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 17:10

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemški socialdemokrati (SPD) so za novega predsednika stranke s 100-odstotno podporo izvolili Martina Schulza, Frank-Walter Steinmeier pa je od svojega predhodnika Joachima Gaucka prevzel dolžnosti nemškega predsednika.

V uvodnem nagovoru je Schulz zagotovil, da se bo boril za pravico, spoštovanje in dostojanstvo. Novi predsednik namerava tudi kandidirati za mesto kanclerja. Pred 600 člani stranke in več kot 2.000 gosti v Berlinu je predstavil ideje o pravičnem plačilu in brezplačnem izobraževanju od vrtca do univerze.

Dejal je, da bo SPD najmočnejša stranka na prihajajočih parlamentarnih volitvah septembra, vendar ni želel govoriti o morebitnih koalicijskih partnerjih.

Volilni program namerava SPD predstaviti šele junija. Schulz ni želel govoriti o vsebini, znova pa je zagovarjal reformni sveženj Agenda 2010, ki ga je Nemčija sprejela v času nekdanjega kanclerja iz vrst SPD-ja Gerharda Schröderja.

Schulz je posvaril pred volilno obljubo krščanskih demokratov (CDU) o nižanju davkov, ki bi državo drago stala in so "stara volilna uspešnica" unije, po njegovem mnenju pa nepravični in nespametni.

V svojem 75-minutnem govoru ni novi vodja stranke niti enkrat omenil nemške kanclerke Angele Merkel. Ostro se je odzval ne desne populiste in AfD, ki je "sramota za zvezno republiko", ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je obtožil, da je "kolo svobode" zavrtel nazaj. Zmotile so ga predvsem Trumpove obtožbe novinarskih prispevkov kot lažnih novic in njegova selektivna obravnava medijev.

Gabriel odhaja po osmih letih vodenja

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel se je poslovil z mesta predsednika, ki ga je zasedal od leta 2009, in zavrnil možnost ponovne velike koalicije. V nagovoru se je izrekel proti možnosti ponovne velike koalicije po septembrskih volitvah. "Zdaj si ljudje želijo novega preboja," je dejal in dodal, da je to verodostojneje, če se zamenja vrh stranke.

Sicer pa so v uvodnih nagovorih člani stranke odhajajočemu Gabrielu namenili veliko lepih besed, ki so ga vidno ganile. Tudi Schulz je dejal, da bo Gabriel igral pomembno vlogo v volilni kampanji. "To, da te imamo še naprej ob strani, dela mene, nas in SPD močne," je Schulz dejal Gabrielu.

SPD z menjavo na vrhu upa, da mu bo uspelo končati obdobje vladanja kanclerke Angele Merkel in se po 12 letih vrniti na čelo vlade.

Schulz je bil od leta 1994 poslanec v Evropskem parlamentu, od leta 2012 do letošnjega januarja pa je bil tudi njegov predsednik. Konec januarja so ga socialdemokrati izbrali za svojega kanclerskega kandidata. Po tej odločitvi je SPD-ju v anketah bistveno narasla podpora in je trenutno skoraj izenačena s krščanskimi demokrati Merklove.

Steinmeier novi nemški predsednik

Frank-Walter Steinmeier je od svojega predhodnika Joachima Gaucka simbolično prevzel dolžnosti nemškega predsednika. Gauckov mandat se je po petih letih iztekel opolnoči.

Gauck je s svojo partnerico Danielo Schadt Steinmeierja z ženo Elke Büdenbender sprejel na stopnicah gradu. 77-letnik se je zaradi starosti odpovedal potegovanju za drugi predsedniški mandat, za njegovega naslednika je bil februarja v nemškem parlamentu izvoljen 61-letni Steinmeier.

Nekdanji nemški zunanji minister bo v sredo prisegel še pred obema domovoma nemškega parlamenta. Novi vodja predsedniškega urada bo postal državni sekretar z zunanjega ministrstva Stephan Steinlein, v predsedniški urad pa bo Steinmeier pripeljal še več ministrskih uslužbencev.

B. V., J. R.