Masovni odhod iz Vzhodne Gute in Afrina: odšlo že več kot 50.000 ljudi

V Astrani srečanje zunanjih ministrov Turčije, Rusije in Irana

16. marec 2018 ob 10:26

Damask/Astana - MMC RTV SLO

Medtem ko turške sile krepijo ofenzivo proti Kurdom na severu, sirske vladne sile pa proti upornikom na jugu Sirije, je po ocenah Afrin in Vzhodno Guto v zadnjih dneh zapustilo več kot 50.000 ljudi.

V Vzhodni Guti, zadnji trdnjavi pod nadzorom upornikov, je v četrtek potekal prvi masovni eksodus prebivalcev, odkar so sirske vladne sile ob podpori ruske vojske 18. februarja sprožile ofenzivo. Območje je po poročanju BBC-ja samo v četrtek zapustilo okoli 20.000 ljudi. Zaradi ofenzive v zadnjih tednih je območje enklave razdeljeno na tri dele, vsako pa je pod nadzorom druge uporniške skupine. Po podatkih Združenih narodov je v mesec dni trajajoči ofenzivi umrlo več kot 1.100 ljudi.

V četrtek se je na tisoče prebivalcev odpravilo iz mesta Hamurijeh, ključnega mesta oblegane enklave, kamor so sirske provladne sile vkorakale v sredo. "Ujeti smo bili v kleteh in predorih, in si nismo upali priti ven. Ničesar nismo mogli storiti. Ni bilo hrane," je povedal eden izmed prebivalcev. Po ocenah Združenih narodov je v Vzhodni Guti ujetih okoli 400.000 ljudi, ki nimajo ne hrane ne zdravil.

V Doumo, iz katere doslej še ni bilo masovnega odhajanja, je v četrtek Mednarodni odbor rdečega križa pripeljal 25 tovornjakov pomoči, v kateri je hrane za mesec dni za 26.100 ljudi. Kot je povedal predsednik ICRC-ja Peter Maurer, so ljudje izčrpani od bojevanja in pomanjkanja hrane in zdravil.

Bojevanje se je v preteklem tednu le še stopnjevalo. Moskva in Damask trdita, da so tarče njunih napadov člani terorističnih skupin, ki so izvzeti iz dogovora o premirju. Upornike obtožujeta, da prebivalcem preprečujejo odhod na varno. Rusija je upornikom ponudila možnost koridorja za umik in predajo, s to taktiko pa je pomagala Damasku, da je ponovno prevzel nadzor nad večjimi mesti v zahodni Siriji. Provladne sile naj bi iz rok upornikov v ofenzivi prevzele nadzor nad 75 odstotki regije.

Erdogan: Ne bomo odnehali, dokler ne bo delo končano

Druga velika ofenziva poteka v večinsko kurdskem Afrinu, kjer turške sile ob pomoči sirskih zaveznikov stopnjujejo bombardiranje. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu je območje zapustilo okoli 30.000 ljudi, ki so se napotili proti vasem pod nadzorom sirskih vladnih sil. Samo ponoči, ko se je bombardiranje nadaljevalo, poročajo o 18 mrtvih civilistih, je območje zapustilo več sto družin. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na shodu v Ankari dejal, da se njegova država ne bo ustavila, dokler operacija v Afrinu ne bo končana. "Evropski parlament naj bi pozval k ustavitvi operacije v Afrinu. Tam je gospa (visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini), ki je odgovorna za širjenje Unije. Ona naj bi zahtevala umik. Ne upajte preveč, ne bomo odnehali, dokler delo ne bo končano. To morate vedeti," BBC navaja njegove besede.

Srečanje trojice v Astani

V Astani se bodo danes sestali zunanji ministri Turčije, Irana in Rusije. Trojica držav sodeluje v procesu iz Astane, katerega cilj je zmanjšati nasilje v Siriji, a imajo hkrati vsaka svoje interese v vojni. Predsedniki vseh treh držav se bodo sestali na začetku aprila.

