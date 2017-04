"Mati vseh bomb" naj bi v Afganistanu ubila 36 borcev IS-ja

Ameriški predsednik Donald Trump ne priznava ukaza za napad

14. april 2017 ob 08:45

Kabul, Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Afganistansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je v napadu umrlo 36 borcev samooklicane Islamske države, ameriški predsednik Donald Trump ne priznava izdaje ukaza za napad.

"V napadu na oporišče IS-ja, iz katere so skrajneži napadali prestolnico Kabul, ni bilo poškodovanih civilistov," je dejal tiskovni predstavnik afganistanskega zunanjega ministrstva Davlat Vaziri.

Ameriške zračne sile so v četrtek napadle kompleks predorov in votlin v pokrajini Nangarhar na meji s Pakistanom, kjer deluje podružnica t. i. Islamske države v Afganistanu. Teroristi naj bi se uspešno izogibali napadom zaveznikov in afganistanskih vladnih sil s pomočjo mreže predorov in votlin, ki jih izkoriščajo tudi za zasede.

Na teroriste so odvrgli menda največjo nejedrsko bombo, imenovano GBU-43B z 11 tonami razstreliva. Te devetmetrske bombe so tako težke, da jih je treba odkotaliti iz letala in poslati proti cilju s padalom. V Afganistanu so ameriške sile bombo imele že dalj časa.

Trump ne priznava ukaza za napad

Medtem ameriški predsednik Donald Trump pred odhodom na velikonočno praznovanje na Florido ni hotel neposredno potrditi, da je izdal ukaz za napad na pripadnike t. i. Islamske države v Afganistanu oziroma na njihovo infrastrukturo s tako imenovano "materjo vseh bomb". Dejal je le, da vsi vedo, kaj se je zgodilo.

Poveljnik ameriških sil v Afganistanu general John Nicholson je v izjavi za javnost sporočil, da je bil napad namenjen zmanjšanju morebitnih žrtev med Američani in afganistanskimi vladnimi silami ter večjemu uničenju borcev in zmogljivosti IS-ja.

