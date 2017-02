Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 11 glasov Ocenite to novico! "Šopek" obrambnih ministric iz šestih članic Nata (od leve proti desni): Mimi Kodheli (Albanija), Roberta Pinotti (Italija), Jeanine Hennis-Plasschaert (Nizozemska), Ursula von der Leyen (Nemčija), Maria Dolores de Cospedal (Španija) in Ine Marie Eriksen Soreide (Norveška). Foto: Reuters Ameriški obrambni minister James Mattis in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Mattis je povedal, da na dvodnevnem vrhu pričakuje odprt pogovor prijateljev in zaveznikov. Foto: Reuters Sorodne novice Za Nato je ključno povečanje obrambnih izdatkov držav članic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mattis: Nato je "skala" čezatlantskega sodelovanja

V Bruslju se je začel dvodnevni vrh Nata

15. februar 2017 ob 15:16

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Novi ameriški obrambni minister James Mattis se je v Bruslju prvič srečal s svojimi kolegi iz držav članic zveze Nato in potrdil pripadnost ZDA severnoatlantskemu zavezništvu.

"Zveza Nato ostaja živa skala severnoatlantske skupnosti," je dejal Mattis, ki je že pred prihodom na dvodnevni vrh v Bruselj ocenil, da je "Nato najuspešnejše vojaško zavezništvo v zgodovini". Šef Pentagona je poudaril tudi, da ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v preteklosti kritičen do zavezništva, "močno podpira Nato".

V Natu branimo svobodo

A hkrati je Mattis opozoril, da morajo vse članice prispevati pošten delež pri skupni obrambi: "Poštena je zahteva, da tisti, ki imajo koristi od najboljše obrambe na svetu, nosijo tudi sorazmerni delež nujnih stroškov za obrambo svobode. Nikoli ne smemo pozabiti, da je svoboda tista, kar branimo v Natu."

Le pet članic za obrambo daje dva odstotka BDP

S tem citatom je ameriški obrambni sekretar evropske zaveznice in Kanado diplomatsko opomnil, da ZDA pričakujejo povečanje obrambnih izdatkov. Cilj dveh odstotkov BDP za obrambo izpolnjuje le pet zaveznic. Poleg ZDA še Grčija, Velika Britanija, Estonija in Poljska.

Mattis vesel vrnitve v svoj drugi dom

Mattis, nekdanji zavezniški poveljnik za transformacijo, se je sicer zahvalil za "toplo dobrodošlico nazaj v njegov drugi dom". Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je namreč novemu ameriškemu obrambnemu sekretarju izrekel dobrodošlico nazaj na sedež Nata, saj je Mattis kot zavezniški poveljnik za transformacijo v letih 2007-2009 v organizaciji dobro poznan obraz.

Ministri o krepitvi sil na vzhodu in jugu

Obrambni ministri bodo v sredo razpravljali o odvračalni in obrambni drži s krepitvijo navzočnosti Nata na vzhodu in jugu. Pregledali bodo potek načrtov za krepitev navzočnosti v Estoniji, Latviji, Litvi in na Poljskem. Stoltenberg je napovedal odločitev o vzpostavitvi vozlišča za soočanje s teroristično grožnjo in drugimi izzivi z juga v Neaplju. Namen je bolje usklajevati informacije o krizah, zlasti o Libiji in Iraku.

Katičeva pred Natom še na Evropsko obrambno agencijo

Dvodnevnega srečanja se udeležuje tudi slovenska obrambna ministrica Andreja Katič, ki je pred začetkom zasedanja v sredo dopoldne obiskala sedež Evropske obrambne agencije in se sestala z njenim izvršnim direktorjem.

Kremelj zanika nameščanje raket srednjega dosega

Mattis je v Bruslju izrazil tudi zaskrbljenost nad domnevnim ruskim nameščanjem jedrskih raket srednjega dosega. Kot je namreč poročal New York Times, naj bi Moskva na za zdaj neznanem kraju namestila delujoči sistem tovrstnih raket, s čimer bi kršila pogodbo iz leta 1987. Te rakete z dosegom do 5.000 kilometrov so bile med hladno vojno namenjene uničenju Evrope. V Kremlju so sicer poročanje časnika zanikali. Rusija ostaja zavezana svojim mednarodnim obvezam, vključno s pogodbo INF, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

A. V.