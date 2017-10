Mattis: "ZDA ne bodo nikoli sprejele jedrske Severne Koreje"

Trump prihodnji teden na azijsko turnejo

28. oktober 2017 ob 08:32

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je izjavil, da ZDA nikoli ne bodo sprejele jedrske Severne Koreje in da njeni jedrski in oboroževalni programi spodkopavajo njeno varnost.

Mattis je na enotedenski turneji po Aziji, med katero želi ameriške zaveznice prepričati, da je vodilo ameriške politike še naprej diplomacija. Kljub temu pa ni šlo brez groženj. Pjongjang je tako posvaril, da se severnokorejska vojska ne more kosati z ameriško-južnokorejskim vojaškim zavezništvom in da je "diplomacija najučinkoviteljša, ko ima podporo v vojaški sili". "Nobenega dvoma ni - vsak napad na ZDA ali njene zaveznice bo takoj zatrt. Na vsako uporabo jedrske moči pa bomo odgovorili z obsežnim vojaškim napadom."

Napetosti med Pjongjangom in Washingtonom se še vedno niso umirile, potem ko je severnokorejski režim opravil več jedrskih in raketnih poskusov, voditelja obeh držav, Kim Džong Un in Donald Trump, pa sta drug drugega zasipala z zmerljivkami in grožnjami.

Trump prvič v Azijo

Iz Cie so sicer nedavno posvarili, da je Severna Koreja morda le še nekaj mesecev oddaljena od izdelave jedrskega orožja, ki bi lahko zadelo ZDA. Trump, ki je nedavno izjavil, da je pripravljen uničiti Severno Korejo, če bo to treba, se sicer prihodnji teden odpravlja na prvo azijsko turnejo, med katero bo obiskal tudi Južno Korejo in njenega predsednika Mun Dže Ina, ki je v petek dejal, da je bila "agresivna namestitev ameriških vojaških sil v regiji učinkovita pri zmanjševanju grožnje severne sosede".

Mattis je v Seulu še izjavil, da mora severnokorejski režim razumeti, da njegov vojaški in jedrski program ne krepita obrambe države. "Če bo država ostala na tej poti, ko preizkuša balistične rakete in jedrske bombe, bo to imelo prav nasprotni učinek. Varnost države se s tem namreč zmanjšuje, ne pa povečuje."

Ameriški obrambni minister je v petek obiskal tudi demilitarizirano območje med obema Korejama, kjer mu je južnokorejski obrambni minister Song Jung Mu dejal, da ZDA in Južna Koreja ne moreta preprečiti izstrelkov, ki pridejo s severnokorejske strani meje.

A. P. J.