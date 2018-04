Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kabel ACE, ki povezuje afriško obalo z Evropo, je dolg 17.000 kilometrov, poteka pa od Francije do Južne Afrike. Foto: Reuters Sorodne novice Slovenski spletni uporabniki znova tarča napadov Internet je v Slovenijo pripeljala Makedonka Dodaj v

Mavretanija dva dni brez dostopa do spleta zaradi pretrganega podvodnega kabla

Kabel je najbrž pretrgala ribiška mreža

12. april 2018 ob 13:52

Mavretanija je, potem ko je bil pretrgan podvodni kabel, ostala 48 ur brez dostopa do spleta, prizadetih pa je bilo še devet drugih zahodnoafriških držav.

Poškodovan je bil kabel ACE, ki povezuje afriško obalo z Evropo. Dolg je 17.000 kilometrov, poteka pa od Francije do Južne Afrike ter omogoča dostop do spleta 22 državam, večinoma na zahodni obali Afrike.

Prve težave so se pojavile 30. marca, ko se je pretrgal kabel blizu mavretanskega glavnega mesta Noukachott. Pretrgala naj bi ga ribiška ladja z vlečno mrežo, poroča britanski Independent.

Mavretanija je popolnoma odvisna od kabla ACE za dostop do spleta, zato je bila zaradi njegove poškodbe za 48 ur odrezana od spleta. Nato so povezavo delno obnovili.

Večje težave z dostopom so imele tudi Sierra Leone, Liberija, Gvineja Bissau, Gvineja in Gambija, manjše pa še Benin, Senegal, Ekvatorialna Gvineja in Slonokoščena obala.

Prvi večji izpad od leta 2012

Kot je pojasnil David Belson iz podjetja Dyn, ki se ukvarja z delovanjem spleta, so razlike v trajanju in obsegu škode lahko odvisne od drugih mednarodnih spletnih povezav, bodisi po kopenski bodisi po satelitski povezavi, ki obstajajo v teh državah. Od njih je namreč odvisno, koliko se države zanašajo na kabel ACE.

To je bil prvi večji izpad spletne povezave, odkar je postal kabel ACE operativen leta 2012.

Kot poroča Independent, je poveljnik britanske vojske Stuart Peach lani opozoril na ranljivost podvodnih komunikacijskih kablov, ki bi lahko po njegovih besedah postala tarča napadalcev, pri čemer je izpostavil Rusijo. Peach je govoril o "katastrofalni grožnji" za splet in mednarodno trgovanje.

