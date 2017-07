Mayeva ob obletnici vladanja opozicijo poziva k sodelovanju

Laburiste poziva, naj več sodelujejo in manj kritizirajo

11. julij 2017 ob 16:01

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May je v govoru ob skorajšnji obletnici vladanja opozicijo pozvala k sodelovanju pri izvajanju brexita in sprejemanju brexitovskih zakonov.

Kot je dejala v govoru tik pred obletnico prevzema položaja predsednice vlade, na lanskem referendumu o brexitu ni šlo le za izstop iz Evropske unije, temveč za poziv h globokim spremembam.

Zaradi poziva k spremembam, ki ga je zaznala na lanskem referendumu, se bo odslej močneje zavzemala za pravice delojemalcev. Na današnjem govoru je dejala, naj laburisti prispevajo k vpeljevanju novih politik, ne pa da jih samo kritizirajo, poroča BBC.

V ločenem govoru je pred dnevi napovedala, da se bo zavzela za pravice delavcev, ki niso redno zaposleni, vendar ob tem ni predstavila nobenih zakonodajnih sprememb, poroča Guardian.

Mayeva je položaj od predhodnika Davida Camerona prevzela 13. julija lani. V želji, da bi si zagotovila močan položaj v pogajanjih z EU-jem o brexitu, je letos razpisala predčasne volitve. Odločitev se ji ni obrestovala: namesto da bi utrdila svojo večino v parlamentu, je podporo izgubila.

Kritike premierkinega pristopa k brexitu

Kritik je deležen tudi njen načrt brexita, pri čemer številni znotraj njene lastne stranke hočejo zmernejši pristop. Njihov glas je zaradi volilnega izida postal močnejši, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Razlike in polemike bodo v vsej polnosti prišle do izraza, ko bo vlada v prihodnjih dneh objavila obsežno zakonodajo, t. i. Great Repeal Bill, s katero se bo končala veljavnost evropske zakonodaje v Veliki Britaniji. Hkrati želi vlada več tisoč evropskih uredb prenesti v nacionalno zakonodajo.

Mayeva je zadnje čase pod velikim pritiskom tako javnosti kot lastne stranke, ki jo je popeljala na predčasne volitve, na katerih so nato njeni konservativci sicer zmagali, a izgubili absolutno večino. Dober izid so medtem dosegli laburisti, ki že dalj časa pozivajo h končanju varčevalne politike in okrepitvi pravic delojemalcev.

J. R.