Mayeva obljubila scenarij za primer neuspešnih pogajanj o brexitu

Šala na račun nesoglasij z Johnsonom

4. oktober 2017 ob 19:21

Manchester - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May se je v Manchestru svojim konservativcem opravičila za spodletele parlamentarne volitve junija letos ter prevzela odgovornost za volilni neuspeh stranke.

V nagovoru ob koncu štiridnevnega kongresa konservativcev v Manchestru je še dejala, da želi uspešna pogajanja o brexitu, a pripravlja tudi scenarij za primer neuspeha.

"Verjamem, da je v našem interesu, da bi bila pogajanja uspešna, a vem, da nekatere skrbi, ali smo pripravljeni za primer neuspeha. Kot vlada smo odgovorni, da se pripravimo na vse možnosti," je poudarila v govoru, ki ga je morala po poročanju medijev večkrat prekiniti zaradi hudega kašlja. Izrazila je še prepričanje, da je mogoče doseči dogovor, ki bo ustrezal tako Veliki Britaniji kot tudi Evropski uniji.

Dejala je tudi, da razume državljane Evropske unije v Veliki Britaniji, ki so nemirni zaradi brexita. "Cenimo vaš prispevek k življenju v naši državi. Tukaj ste dobrodošli in pogajalce pozivam, naj hitro najdejo rešitev tega vprašanja, saj želimo, da ostanete," je dejala.

Opravičilo za volilni neuspeh

Opravičila se je tudi za neuspeh na parlamentarnih volitvah. Dejala je, da so volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami "vodili preveč predsedniško". "Prevzemam odgovornost, jaz sem vodila kampanjo, žal mi je," je poudarila.

Britanska premierka je predčasne volitve razpisala v pričakovanju, da bodo konservativci okrepili večino v parlamentu in se tako lažje pogajali z EU-jem o brexitu. A konservativci so na volitvah dosegli pirovo zmago, saj so izgubili absolutno večino v parlamentu in so zdaj v manjšinski vladi s severnoirskimi unionisti (DUP).

"Johnsonovo pismo"

Govor premierke je poleg kašlja prekinil tudi britanski komik Lee Nelson, ki je prišel na oder in premierki izročil obvestilo o brezposelnosti, v Veliki Britaniji znano kot obrazec P45. Komik, čigar pravo ime je Simon Brodkin, je zatrdil, da je obrazec prinesel po naročilu zunanjega ministra Borisa Johnsona. Nato so ga varnostniki ob glasnih vzklikih delegatov "Ven, ven" pospremili iz dvorane.

"Živjo Boris, Theresi sem dal P45, tako kot si mi naročil," je kasneje tvitnil komik, znan po potegavščinah.

Nesoglasja med Mayevo in Johnsonom, ki glede brexita javno zagovarja drugačna stališča kot premierka, so sicer močno zaznamovala tokratni kongres konservativcev. Mnogi menijo, da želi Johnson strmoglaviti Mayevo s položaja, da bi sam postal premier. Številne delegate stranke so govorice o razkolu v vladi in Johnsonovih ambicijah vznemirile.

Johnson je Mayevo v svojem govoru v torek sicer podprl glede brexita in poudaril, da vlada stoji "za vsakim zlogom" premierkinega nedavnega govora v Firencah.

Laburisti pridobivajo podporo

Konservativci precejšnjo grožnjo vidijo tudi v vse večji priljubljenosti vodje laburistov Jeremyja Corbyna. Ta je priljubljen predvsem med mladimi, ki jim zato Mayeva v zadnjem času posveča vse več pozornosti.

Tudi v današnjem govoru je napovedala uresničevanje politik, ki naj bi mladim pomagale izpolniti "britanske sanje" o lastnem domu. Napovedala je širitev programov za pomoč tistim, ki prvič rešujejo stanovanjski problem ter "novo generacijo socialnih stanovanj", s katerimi bi okrepili nepremičninski trg.

J. R.