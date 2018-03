Mayeva žuga Rusiji: Šlo je za brezobziren napad na Združeno kraljestvo

Skripal in njegova hčerka zastrupljena z živčnim plinom novičokom

12. marec 2018

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 22:27

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je v parlamentu dejala, da je za zastrupitev ruskega (dvojnega) vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije, oba sta še vedno v kritičnem stanju, najverjetneje kriva Rusija.

Kot je Mayeva pojasnila britanskim poslancem, je analiza v laboratoriju v Porton Downu pokazala, da sta bila Rusa zastrupljena z živčnim plinom novičokom, ki ga je v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja razvila Sovjetska zveza.

Bo Velika Britanija izgnala ruske diplomate?

Zato je Mayeva Rusijo pozvala, naj pomaga pri razjasnitvi vseh okoliščin primera in naj do torka Organizaciji za prepoved kemičnega orožja posreduje vse podrobnosti programa razvoja živčnih strupov novičok, sicer se bo London odzval s sankcijami proti Moskvi, ki bodo predstavljene v sredo. Mogoč je tudi izgon ruskih diplomatov iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Ne bomo trpeli poskusa umora nedolžnih civilistov

"Poskus umora z uporabo živčnega strupa na ravni orožja v britanskem mestu ni bil samo zločin nad Skripalom. Šlo je za nekritičen in brezobziren napad na Združeno kraljestvo, ki je ogrozil življenja nedolžnih civilistov. Ne bomo trpeli takšnega predrznega poskusa umora nedolžnih civilistov na naših tleh," je bila kritična Mayeva, ki je pred nastopom v britanskem parlamentu vodila krizno sejo britanskega sveta za nacionalno varnost.

Moskva: Gre za šov v britanskem parlamentu

Opazovalci menijo, da bodo izjave Mayeve še dodatno poslabšale odnose med Veliko Britanijo in Rusijo. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v odzivu izjave Mayeve označila kot "cirkuško predstavo v britanskem parlamentu". Dodala je, da gre za "politično kampanjo, ki temelji na provokacijah".

Putin: Najprej naj raziščejo, potem pa se bomo pogovarjali

Že pred izjavo premierke pa je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu obiska farme na jugozahodu Rusije na vprašanje novinarja britanskega BBC-ja o vpletenosti Rusije v poskus umora v Salisburyju odgovoril, "naj najprej naj raziščejo, kaj se je zgodilo, potem pa se bodo pogovarjali o tem".

Skupno v bolnišnicah sprejeli 21 ljudi

66-letnega Skipala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so 4. marca nezavestna našli na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Skupno so morali v povezavi z napadom nanju v bolnišnico sprejeti 21 ljudi, med njimi tudi policista, ki ju je našel.

ZDA stojijo ob strani najbližji zaveznici

Zastrupitev dvojnega agenta so medtem obsodili tudi v Beli hiši, kjer pa niso omenili Rusije. Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je zastrupitev označila za grozodejstvo, ZDA svoji "najbližji zaveznici" stojijo ob strani.

A. V.