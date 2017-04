Med 126 žrtvami napada na konvoj evakuirancev najmanj 68 otrok

16. april 2017 ob 14:56,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 15:49

Alep - MMC RTV SLO/STA

Število žrtev sobotnega bombnega napada na konvoj ljudi, evakuiranih iz dveh šiitskih vasi na severu Sirije, se je povzpelo na 126, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Med ubitimi je tudi najmanj 68 otrok.

Glede na sobotna poročila je bilo žrtev okoli 40, številka pa je medtem močno narasla. Med žrtvami je 106 ljudi, evakuiranih iz šiitskih vasi Fua in Kefraja v severozahodni provinci Idlib, preostale žrtve so humanitarni delavci in uporniki, ki so stražili konvoj. Med žrtvami je tudi najmanj 68 otrok. Več deset ljudi je bilo huje ranjenih, še navaja Sirski observatorij, ki je opozoril, da bo število žrtev morda še naraslo.

Avtomobil bomba je v soboto eksplodiral v bližini konvoja avtobusov, ki so prevažali šiite, in so čakali v Rašidinu na obrobju Alepa, na območju pod nadzorom upornikov. Napad naj bi zakrivil samomorilski napadalec v kombiju, zamaskiranem kot dostavni kombi za hrano in zdravniško pomoč. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Državna sirska tiskovna agencija Sana je poročala, da je šlo za "teroristični" napad, opozicijski aktivisti pa za napad krivijo pripadnike vlade.

Evakuacija prebivalcev in provladnih borcev iz obeh šiitskih vasi, ki jih obkrožajo sunitski uporniki, a tudi prebivalcev sunitskih mest Madaje in Zabadanija, ki jih oblegajo provladne sile, je potekala v skladu z dogovorom med vlado in islamističnimi uporniki, vendar je bila zaradi spora začasno prekinjena, zato je v Alepu obtičalo več tisoč ljudi.

Kot je v soboto poročala francoska tiskovna agencija AFP, naj bi avtobusi z evakuiranci nekaj ur po napadu sicer nadaljevali svojo pot.

B. V., J. R.