Med 17 žrtvami na jezeru Table Rock devet članov iste družine

Plovilo zajelo slabo vreme

21. julij 2018 ob 09:57

Število žrtev nesreče turistične ladje na ameriškem jezeru Table Rock se je povečalo na 17, med njimi je devet članov iste družine.

Tia Coleman je ena izmed dveh članov družine, ki sta nesrečo preživela. "Izgubila sem vse svoje otroke, moža, taščo, tasta, strica, svakinjo in nečaka," je dejala strta za ameriške medije. Žrtve so bile stare od enega leta do 70 let.

Lokalni šerif Doug Radar je pred tem dejal, da je bila nesreča najverjetneje posledica slabega vremena in močnega vetra. Na krovu ladje je bilo skupno 31 potnikov, tudi otroci. Kapitan, ki je med preživelimi, naj bi potnikom med plovbo dejal, da jim ni treba obleči rešilnih jopičev in naj ostanejo na sedežih. Enakemu plovilu, ki je tam plulo ob istem času, se je uspelo vrniti na breg.

Po zakonih zvezne države Missouri morajo vsi otroci, mlajši od sedmih let, obvezno nositi rešilne jopiče, razen če so v kabinah, za odrasle pa jopiči niso obvezni. Plovilo se je po nesreči potopilo na jezersko dno, 24 metrov pod gladino.

Od 14 preživelih je sedem poškodovanih, med njimi eden huje.

V času nesreče na priljubljenem jezeru je bil na območju silovit veter z neurjem. Sunki vetra so dosegli do 100 kilometrov na uro, zaradi česar so se na območju podrla številna drevesa, poškodovani so bili tudi daljnovodi.

Jezero Table Rock je umetno jezero južno od mesta Springfield v bližini meje z Arkansasom.

