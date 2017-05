Med prvomajskimi protesti v Nemčiji tudi izgredi

Protestirali so tudi skrajni desničarji

2. maj 2017 ob 12:03

Berlin, Washington - MMC RTV SLO/STA

Ob tradicionalnih prvomajskih praznovanjih v Nemčiji so tudi letos potekali protesti, pa tudi izgredi. O njih poročajo iz Berlina in tudi drugih mest. V ZDA pa so ljudje na shodih podpirali delavske pravice in priseljence.

T. i. revolucionarni prvomajski shod v Berlinu, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč radikalnih levičarjev, je policija letos dopustila, čeprav so prijavo shoda oblasti sprva zavrnile. Shod z 8.000 udeleženci je namreč vodil tudi čez prizorišče tradicionalnega prvomajskega praznovanja, ki velja za mirno protiutež nasilnim demonstracijam. Letos se ga je udeležilo približno 200.000 ljudi.

V glavnem mestu je za nadzor skrbelo 5.400 policistov in več policijskih helikopterjev. Razlog za poostrenem nadzor je bil tudi strah pred morebitnim terorističnim napadom. Kljub močni prisotnosti policijskih sil je v Kreuzbergu prišlo do izgredov. Protestniki so v policijo metali steklenice in prižigali pirotehniko. Poškodovanih je bilo več ljudi, policija pa je pridržala 40 protestnikov.

V Halleju demonstrirali skrajni desničarji

Do izgredov med več skupinami protestnikov je prišlo tudi v vzhodnonemškem mestu Halle. Poškodovanih je bilo pet policistov in več protestnikov. V tem mestu je bil namreč načrtovan shod približno 500 desničarskih skrajnežev, tri nasprotujoče skupine protestnikov pa so blokirale njihov shod. Policija je morala večkrat uporabiti solzivec in gumijevke, saj so tudi tam protestniki metali steklenice in prižigali pirotehniko.

Skrajnodesničarski protestniki pa so ob strogem varovanju policije še naprej protestirali pred glavno železniško postajo v Halleju. Nekaj skrajnih desničarjev naj bi domnevno kasneje sodelovalo v nasilnem protestnem shodu v mestu Apolda, približno 50 kilometrov južneje od Halleja, je sporočila policija. Kot so dodali, je približno 100 do 150 protestnikov v Apoldi stopilo z vlaka in začelo z nemirnimi demonstracijami, ki so vodile vse do mestnega središča, kjer so policijo obmetavali s kamenjem in pirotehniko. Policija je zaradi izgreda pridržala približno 100 ljudi.

Večji shod je potekal tudi v pristaniškem mestu Hamburg, kjer je približno 2.500 radikalnih levičarjev mirno protestiralo. Zaradi izkušenj iz preteklih let pa se je policija na shode pripravila z vodnim topom in več helikopterji, s katerim so protestnike nadzorovali tudi iz zraka.

V ZDA podpora delavskim pravicam in priseljencem

V ponedeljek so po ZDA potekali množičnimi pohodi in demonstracije, na katerih so udeleženci izražali podporo delavskim pravicam in priseljencem ter izražali nasprotovanje predsedniku Donaldu Trumpu.

V ZDA prvi maj ni uradni praznik dela, saj tega obeležujejo prvi ponedeljek v septembru. Trump je 1. maj uradno razglasil za praznik prava, kar je leta 1958 prvi storil predsednik Dwight Eisenhower, neuradno pa za praznik zvestobe. Delavskih pravic tokrat ni zagovarjal, čeprav je to rad počel med kampanjo in tudi po zmagi na volitvah.

V Washingtonu se je nekaj tisoč ljudi odpravilo od kongresne palače proti Beli hiši ter pred njo med drugim zahtevalo Trumpov odstop. Šlo je za raznovrstne leve skupine, organizacije, stranke in posameznike, ki so skandirali proti kapitalizmu, Trumpu, za pravice priseljencev, žensk in homoseksualcev ter izražali podporo neodvisnemu senatorju iz Vermonta Bernardu Sandersu, enemu od kandidatov za predsedniškega kandidata Demokratske stranke.

V New Yorku so protesti potekali po raznih delih mesta in se sklenili v parku Foley na jugu Manhattana sredi sodnih palač. Oglasili so se tudi člani desničarskih organizacij in podporniki Trumpa, za nadzor pa so skrbeli številni policisti.

Nekaj izgredov tudi v ZDA

Na zahodni obali ZDA je prišlo do nekaj izgredov, med drugim v Portlandu, kjer so protestniki policijo obmetavali s kamni in dimnimi bombami, zaradi česar je bil pohod prekinjen, najmanj tri osebe pa so bile prijete. V Oaklandu pa je policija aretirala osebe, ki so okrog upravne zgradbe naredile človeško verigo v protest proti aretacijam nezakonitih priseljencev. Protesti so potekali tudi v Chicagu, Los Angelesu, Miamiju, Bostonu, Seattlu, Milwaukeeju, Filadelfiji, Pittsburghu in drugod po ZDA.

B. V.