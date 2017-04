Med velikonočnimi prazniki okrepljen nadzor na jugu Balkanu

Ukrepi zaradi terorističnih napadov po svetu

14. april 2017 ob 15:35

Priština, Tirana, Skopje - MMC RTV SLO/STA

Na Kosovu, v Albaniji in Makedoniji so okrepili varnostne ukrepe s ciljem preprečitve morebitnih terorističnih napadov med velikonočnimi prazniki.

Posebno varovani bodo predvsem verski kraji katolikov in pravoslavcev. Ameriška veleposlaništva v omenjenih državah so pozvala ameriške državljane k okrepljeni previdnosti "zaradi grožnje morebitnih terorističnih akcij".

"V regiji so teroristi že skušali izvesti napade na izpostavljene cilje, vključno s cerkvami in drugimi verskimi kraji, območja za pešce, športne centre, koncertne dvoranah ali kraje, kjer se zbira mnogo ljudi," so opozorili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kosovski premier Isa Mustafa je sklical svet za nacionalno varnost. Kot so sporočili po seji, so "razkrili akcije nekaj posameznikov in skupin, povezanih s skupinami in posamezniki tretjih držav, ki so načrtovali akcije proti predstavnikom institucij in političnim predstavnikom".

Kosovo: Okrepljen nadzor okoli krščanskih svetih krajev

V četrtek zvečer so tako na Kosovu odredili okrepljene ukrepe nadzora, predvsem okoli katoliških in pravoslavnih verskih krajev. Namestnik kosovskega notranjega ministra Milan Radojević je dejal, da policija izvaja poseben operativni načrt. Z osem na 12 ur so podaljšali delovni čas policistov in jim do nadaljnjega ukinili dopuste. Okrepili so nadzor okoli pravoslavnih samostanov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vprašanje, ali je na Kosovu povečana nevarnost terorističnega napada, je Radojević dejal, da so zaskrbljeni zaradi dogajanja v Evropi. Spomnil je, da je več kot 300 državljanov Kosova sodelovalo v bojih na strani t. i. Islamske države v Siriji in da so tisti, ki so se vrnili v državo, pod nadzorom.

Srbska tiskovna agencija Tanjug, ki navaja lokalne medije, je poročala, da je kosovska policija v Peći prijela človeka, ki je preko družbenih omrežij pozival k terorističnim napadom, Lavdrima Muhaxhirija, imenovanega Abu Abdulah Al Kosova.

Neimenovani kosovski vir, ki je za AFP potrdil aretacijo, je povedal, da iščejo še tri ljudi, povezane z Muhaxhirijem. Ta 28-letnik naj bi bil eden glavnih ljudi, ki novačijo nove borce in domnevno eden vodilnih džihadistov na Balkanu, ki odhajajo na bojišča v Siriji in Iraku, da bi se borili na strani bivše Fronte Al Nusra. Muhaxhiri je nastopil v več propagandnih videoposnetkih džihadistov, v enem je tudi ubil ujetnika.

Okrepljen nadzor na mejah Albanije

Tudi albanska policija je napovedala okrepitev varnostnih ukrepov, in sicer, da bi "preprečili kriminalne incidente, a tudi teroristična dejanja". Na meji so okrepili nadzor, še posebej pa so nadzor okrepili okoli verskih krajev.

V Makedoniji so sporočili, da so sprejeli vrsto ukrepov "ob upoštevanju globalnih terorističnih groženj verskim objektom". Pri tem so spomnili na nedavne napade na koptske cerkve v Egiptu.

AFP poroča, da je tudi več sto državljanov Makedonije in Albanije sodelovalo s samooklicano Islamsko državo v Siriji in Iraku od leta 2012, ki so po vrnitvi v domovino pod nadzorom.

Novembra 2016 so v Albaniji tako preprečili napad na nogometni stadion v Skadru, kjer bi morala potekati tekma med Albanijo in Izraelom. Člane celice, ki naj bi pripravljala napad, so prijeli v vseh treh državah.

B. V.