Med žrtvami orkana Irma tudi najstniški deskarski zvezdnik

Zander Venezia deskal na Barbadosu

7. september 2017 ob 16:15

Bridgetown - MMC RTV SLO, STA

Na Barbadosu se je v torek med deskanjem na orjaških valovih, ki jih je povzročil siloviti orkan Irma, smrtno ponesrečil najstniški deskarski zvezdnik Zander Venezia. Šestnajstletnik, ki je veljal za enega najobetavnejših poklicnih deskarjev na valovih, je padel z deske in z glavo udaril v čer na sloviti plaži Box by Box.

O smrtni nesreči mladega deskarja na valovih je prva poročala deskarska revija Surfline, njegovo smrt pa je potrdila tudi Mednarodna zveza deskanja na valovih.

Venezia, ki je bil doma iz mesta Bridgetown na Barbadosu, se je odločil, da bo s še nekaj somišljeniki zajahal orjaški val, ki ga je povzročil siloviti orkan Irma. Orkan pete stopnje je najmočnejši orkan v Atlantiku vseh časov.

Znamenitemu valu na Barbadosu, ki nastane med lomljenjem vala, ko se približa obali, so deskarji nadeli ime Soup Bowls. Zander je po preizkusu valov enemu izmed deskarskih kolegov dejal, da so to "najboljši valovi njegovega življenja". Mladega deskarja je med tem, ko je ležal na deski in se je skušal z ročnim veslanjem vrniti k skupini, zajel val in ga vrgel v čer, pri tem pa si je zlomil vrat.

"Za tiste, ki ne veste, Zander je danes umrl med deskanjem, potem ko je zajahal najboljši val svojega življenja, kot je dejal," je na Facebooku zapisal deskar Dylan Slater. "Prijatelji in drugi deskarji so ga skušali rešiti, a so bile njegove poškodbe prehude, tako da je postal prva žrtev orkana Irma."

Zmaga na mladinskem tekmovanju

"Zander je močno krvavel in se ni premikal. Njegovi kolegi so ga skušali čim prej spraviti na obalo, kar pa je bilo zelo težko. Ko so ga spravili na plažo, so ga oživljali, oživljanje so nadaljevali tudi po prihodu nujne zdravniške pomoči, ob prihodu v bolnišnico je še dihal, vendar je bil nezavesten, umrl je v bolnišnici," je za revijo Surfline podrobneje pojasnil poznavalec tega športa in prijatelj Alan Burke.

Venezia je avgusta zmagal na mladinskem tekmovanju do 16 let Rip Curl Grom Search na otokih Outer Banks pred obalo Severne Karoline.

Novica o smrti Venezie je deskarsko skupnost močno pretresla. "S strtimi srci moramo sporočiti, da je umrl član naše deskarske družine," je na Facebooku zapisala ameriška organizacija USA Surfing. "Zander Venezia, eden najprijaznejših in najbolj nadarjenih otrok, kar ste jih kdaj spoznali, se je med orkanom Irma udaril v glavo. On in njegov oče sta bila na vseh naših tekmovanjih. Bil je tako ljubezniv in vljuden ter poln hvaležnosti - celo za navadno majico s številko, ki mu je bila prav. Življenje je krhko. Povejte svojim otrokom, da jih imate radi. Vem, da je Zanderjev oče Lou to storil pred vsako tekmo. Počivaj v miru, Zander Venezia."

K. S.