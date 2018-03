Med žrtvami požara 41 otrok, Putin: Kriminalna nemarnost in malomarnost

Ostre kritike Putina na račun varnostnih služb

27. marec 2018 ob 11:28

Kemerov - MMC RTV SLO, STA

V požaru, ki je v nedeljo izbruhnil v trgovskem centru v kraju Kemerovo v Sibiriji, je po zadnjih podatkih ruskih oblasti umrlo 64 ljudi, med njimi 41 otrok.

Požar v nakupovalnem središču v središču Kemerova je izbruhnil v nedeljo okoli 17.00 po lokalnem času v najvišjem nadstropju poslopja, kjer so zabaviščni center za otroke in kinodvorane. Ogenj je zajel območje okoli 1.500 kvadratnih metrov. Še vedno ni povsem jasno, zakaj je prišlo do katastrofe takšnih razsežnosti. Po dosedanjih podatkih naj bi varnostnik iz za zdaj še neznanih razlogov izključil požarni alarm, zaradi česar so mnogi zasilni izhodi ostali zaklenjeni. Kaj je bil vzrok požara, še ni znano.

Putin: Kriminalna nemarnost in malomarnost

Na prizorišče požara je prišel ruski predsednik Vladimir Putin, ki je takoj po nesreči izrekel globoko sožalje sorodnikom in prijateljem žrtev. Ob ponedeljkovem odhodu je izrekel ostre kritike na račun služb, ki naj bi poskrbele za varnost v stavbi, in ocenil, da bi moral nekdo kazensko odgovarjati. "Kaj se je zgodilo tu? Ni šlo za oboroženi spopad. To ni bil nenaden izbruh metana. Ljudje in otroci so se prišli sem sprostit. Govorimo o demografiji, potem pa izgubimo toliko ljudi. In zakaj? Zaradi kriminalne nemarnosti in malomarnosti," je povedal Putin.

Pred nakupovalnim centrom se je ruski predsednik poklonil smrtnim žrtvam v nakupovalnem središču in položil šopek rož na velik kup cvetja in igrač ob vhodu, kamor so jih že položili drugi prebivalci mesta. Pred mestno hišo se je medtem v Kemerovu zbrala množica ljudi, ki od tamkajšnjih oblasti zahteva pojasnila in njihov odstop. Pojasnila zahteva tudi Putin. Oblasti so sicer že začele kazensko preiskavo in pet ljudi naj bi medtem že aretirali, poroča BBC.

Požar gasili kar 17 ur

Anton Gorelkin, politik iz Kemerova, je na Facebooku zapisal, da so bili požarni izhodi zaprti, zaradi česar so bili ljudje ujeti v kompleksu kot v pasti. Dodal je, da ni bilo organizirane evakuacije, hkrati pa naj ne bi deloval gasilni aparat, ki je bil v bližini izbruha požara. Namestnik guvernerja regije Vladimir Černov je sporočil, da naj bi požar najverjetneje izbruhnil v otroški sobi s trampolinom. Po njegovih besedah sumijo, da je nekdo v sobi imel vžigalnik, zaradi katerega se je vžgala gumijasta pena, nato pa je požar izbruhnil kot smodnik. Rossiya 24 TV je poročala, da je najverjetnejši vzrok kratek stik v električni napeljavi, tako kot v večini prejšnjih požarov v Rusiji.

V času požara je bilo v poslopju okoli 700 obiskovalcev, med njimi veliko otrok. Nekateri starši naj bi svoje otroke pustili same v igralnicah. Ljudje so se skušali rešiti tudi s skokom skozi okna, da bi zbežali pred ognjenimi zublji. Priče so povedale, da se ni oglasil alarm, niti niso po zvočnikih opozarjali zaradi požara, tako da so morali ljudje sami sredi gostega dima najti pot iz najvišjega nadstropja. V reševalni akciji je sodelovalo 660 gasilcev, reševalcev in drugih. Enega najhujših požarov v Rusiji v zadnjih letih so gasili kar 17 ur.

T. J.