Sorodne novice Nemški zdravstveni tehnik v smrt poslal več kot 100 bolnikov

Medicinski tehnik v Nemčiji obtožen 97 umorov v bolnišnicah

Iskal je vznemirjenje

23. januar 2018 ob 08:24,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 08:26

Berlin - MMC RTV SLO

Nemški medicinski tehnik, ki že prestaja kazen dosmrtnega zapora zaradi dveh umorov, je obtožen že 97 drugih umorov v dveh bolnišnicah. Iz dolgočasja naj bi namerno sprožal srčne zastoje pri ljudeh.

Če bo sodišče odločilo, da je kriv, bo postal najsmrtonosnejši serijski morilec v Nemčiji po drugi svetovni vojni, poroča rt.com. Očitana dejanja naj bi storil v dveh bolnišnicah na Spodnjem Saškem, kjer je delal, in sicer v sedmih letih.

Leta 2015 je bil 41-letni medicinski tehnik Niels Högel obsojen na dosmrtni zapor zaradi dveh umorov in poskusa umora ter napada.

Med sojenjem je priznal, da je ubil še 90 ljudi v bolnišnicah v Oldenburgu in Delmenhorstu, zaradi česar so preiskovalci izvedli toksikološke preiskave na več desetih bolnikih, ki so umrli v omenjenih bolnišnicah.

Tožilstvo v Oldenburgu je v ponedeljek potrdilo, da je po obsežnih preiskavah in toksikoloških analizah Niels H. obtožen dodatnih 97 umorov.

62 primerov domnevnih umorov je bilo storjenih, ko je delal v Delmenhorstu med letoma 2003 in 2005, drugi primeri pa so se zgodili med njegovim službovanjem v Oldenburgu med letoma 1999 in 2002. Da je kriv za toliko smrtnih primerov, je nemška policija sporočila že novembra lani.

V še treh primerih, ki so bili sumljivi preiskovalcem, testi niso prinesli zadostnih dokazov, da bi jih vključili v obtožnico.

Iz dolgočasja povzročal srčne zastoje

Medicinski tehnik naj bi želel vznemirjenje, dolgočasno rutino pa je prekinjal tako, da je ljudi pripeljal do roba srčnega zastoja, preden jih je poskušal oživiti, pri čemer je uporabil različna zdravila.

Tožilec je sporočil, da je to počel, da bi svojim kolegom in nadrejenim pokazal svoje sposobnosti oživljanja in ker mu je bilo dolgčas. Kot je dodal tožilec, bi moral medicinski tehnik vedeti, da lahko zdravila, ki jih je uporabil, povzročijo srčne aritmije in druge smrtno nevarne težave.

Policija je medtem sporočila, da bi hitrejše posredovanje zdravstvenih uslužbencev osumljenca lahko ustavilo. V preiskavi so tudi pripadniki takratnega osebja v omenjenih bolnišnicah. Datuma novega sojenja še ni, še poroča rt.com.

B. V.