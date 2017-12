Mednarodna skupnost pritiska na Trumpa glede Jeruzalema

Turški zunanji minister: Selitev bi bila "velika napaka"

6. december 2017 ob 11:41

Carigrad/Washington/Pariz/Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Napoved, da bo ameriški predsednik Donald Trump ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva preselil v Jeruzalem in ga priznal za izraelsko prestolnico, je izzvala ostre odzive in zaskrbljenost v mednarodni skupnosti.

Trump naj bi svojo odločitev uradno napovedal danes ob 19. uri po srednjeevropskem času. Po napovedih ameriških uradnikov naj bi selitev veleposlaništva trajala od tri do štiri leta.

Posebni odposlanec ZN za bližnjevzhodni mirovni proces Nickolay Mladenov je posvaril pred posledicami morebitnega priznanja Jeruzalema kot izraelske prestolnice. "Generalni sekretar ZN-a je večkrat govoril o tem vprašanju (..) in dejal, da moramo biti zaradi posledic zelo pazljivi pri kakršnihkoli dejanjih," je povedal in dodal, da se je treba o prihodnosti Jeruzalema dogovoriti na neposrednih pogajanjih z Izraelci in Palestinci.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je dejal, da bi bila selitev "velika napaka," in da je o tem že posvaril ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona. "To ne bo prineslo stabilnosti, temveč prej kaos in nestabilnost," je dejal pred dvostranskim srečanjem na sedežu Nata. "Ves svet je proti temu." "Gospod Trump! Jeruzalem je rdeča črta za muslimane. Lahko gremo tako daleč, da prekinemo diplomatske stike z Izraelom," je bil v torek v televizijskem nagovoru oster turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Še ostrejši je bil iranski vrhovni voditelj, ki je dejal, da bi bila selitev veleposlaništva znak nesposobnosti in poraza.

Berlin in Pariz svarita državljane

Zaskrbljenost zaradi možnega izbruha nasilja kot posledice ameriške odločitve je izrazilo tudi nemško zunanje ministrstvo, ki svoje državljane svari pred morebitnimi protesti, enako je tudi francosko zunanje ministrstvo na svoji spletni strani objavilo sporočilo, da so pričakovani protesti, zato svojim državljanom svetuje, naj se izogibajo zbiranju v velikih množicah v Vzhodnem Jeruzalemu, na Zahodnem bregu in v Gazi.

Papež je v nagovoru palestinski skupini, ki je na obisku v Vatikanu v okviru medverskega dialoga, dejal, da je priznavanje pravic vseh ljudi temeljni pogoj za dialog. "Sveta dežela je za nas kristjane par excellence kraj dialoga med Bogom in ljudmi."

Iz Kremlja so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi težavnih odnosov med Izraelom in palestinskimi oblastmi, podobne izjave prihajajo tudi iz Pekinga, kjer menijo, da bi premik veleposlaništva in priznanje Jeruzalema kot prestolnice lahko izzvala nove sovražnosti. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Švang je na novinarskem brifingu dejal, da je položaj Jeruzalema zapleteno in občutljivo vprašanje in da je Kitajska zaskrbljena, da bi lahko ameriška odločitev "zaostrila regionalni konflikt." Ob tem je dejal, da bi morale vse strani narediti več za mir v regiji.

Netanjahu brez komentarja

Izraelski premier Benjamin Netanjahu v prvem uradnem odzivu po napovedi, da bodo ZDA kot izraelsko prestolnico namesto Tel Aviva priznale Jeruzalem, napovedi ni komentiral. V 21-minutnem nagovoru na diplomatski konferenci v Jeruzalemu je izpostavil gospodarsko moč Izraela in orisal prihodnje načrte na mednarodnopolitičnem področju, pri čemer je izpostavil pomen odnosov z ZDA, ni pa omenila Trumpove naznanitve o selitvi veleposlaništva.

Mednarodna skupnost ne priznava izraelske suverenosti nad celotnim Jeruzalemom, v katerem so sveti kraji za muslimansko, judovsko in krščansko skupnost. Izrael razume celoten Jeruzalem kot svojo prestolnico, Palestinci pa nasprotno vztrajajo, da mora biti Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zavzel v vojni leta 1967, prestolnica njihove prihodnje države.

Kot smo poročali v torek, je Trump o selitvi veleposlaništva govoril tudi z več voditelji bližnjevzhodnih držav, ki te napovedi niso pozdravili.

K. T.