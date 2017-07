Mednarodni državniki se poslavljajo od Helmuta Kohla

Kohl je bil nemški kancler med letoma 1982 in 1998

1. julij 2017 ob 14:46

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Okoli 20 predsednikov vlad in držav se je zbralo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer poteka žalna slovesnost za nekdanjim nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom, ki je v starosti 87 let umrl sredi junija.

Voditelji so v nagovorih poudarili predvsem Kohlovo vlogo pri združevanju Nemčije in poenotenju Evrope. Nemška kanclerka Angela Merkel je povedala, da bi bilo njeno življenje brez Kohla povsem drugačno. "Brez Helmuta Kohla bi bila življenja milijonov ljudi, ki so bili do leta 1990 za zidom, povsem drugačna – seveda tudi moje," je povedala. "Poklanjam se ti in tebi v spomin – s hvaležnostjo in ponižnostjo," je dodala.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je nekdanjega nemškega kanclerja označil za velikega prijatelja Francije. "Helmut Kohl nam je ponudil roko," je dejal Macron, ki je spomnil na zbližanje med Berlinom in Parizom v 80. letih, ko je bil francoski predsednik Francois Mitterrand.

Clinton: Rad sem ga imel

"Rad sem ga imel," pa je dejal nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, ki je spregovoril na željo Kohlove vdove Maike Kohl-Richter. Po Clintonovih besedah je namreč želel "ustvariti svet, kjer nihče ne prevladuje. Svet, kjer je bilo sodelovanje boljše od spora in v katerem so različne skupine sprejemale boljše odločitve od posameznih diktatorjev."

Zbrane so nagovorili tudi voditelji institucij Evropske unije. "S Helmutom Kohlom nas zapušča povojni velikan," je na slovesnosti povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Po njegovih besedah je bil Kohl "nemški domoljub, vendar tudi evropski domoljub". Predsednik Evropske komisije je poudaril tudi Kohlovo vlogo pri zavzemanju za skupno evropsko valuto evro.

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani pa je dejal, da je bil Kohl "predvsem pogumen mož". "Bil je borec za svobodo in demokracijo ter eden od protagonistov za vnovično združitev našega kontinenta," je povedal Tajani.

Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta, je medtem za Kohla dejal, da je pripravil pot za združitev Evrope, ki je bila dolgo razdeljena na vzhod in zahod. "Njegova vizija je šla daleč prek nemških meja in interesov," je še poudaril.

Medvedjev: Kohl je bil arhitekt sodobnega sveta

Na željo Kohlove druge žene je zbrane nagovoril tudi ruski premier Dmitrij Medvedjev, ki je dejal, da je bila Rusija za Kohla del združene Evrope. Označil ga je tudi za "človeka prihodnosti". "Je tudi arhitekt sodobnega sveta," je še poudaril Medvedjev.

V Strasbourg so prišli tudi britanska premierka Theresa May ter nekdanji španski kralj Juan Carlos I. in nekdanji španski premier Felipe González, ki je na slovesnosti tudi spregovoril. Prišla sta še nekdanja predsednika Evropske komisije Romano Prodi in José Manuel Barroso. Slovesnosti sta se udeležila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi. Slovenski premier Miro Cerar se je žalne slovesnosti sicer nameraval udeležiti, a se je zaradi tehničnih težav z letalom ni mogel.

Sprevod v rojstnem mestu

Krsto bodo s helikopterjem nemške vojske prepeljali v Kohlovo rojstno mesto Ludwigshafen, kjer se bodo someščani in someščanke od njega poslovili s sprevodom.

Nato bodo krsto prepeljali z ladjo po reki Ren v približno 20 kilometrov oddaljeno mesto Speyer, kjer bo v stolnici ob 18. uri potekala žalna maša, ki se je bodo lahko zaradi varnostnih razlogov udeležili zgolj povabljeni gostje. Kohla bodo okrog 20.45 v ožjem družinskem krogu pokopali na pokopališču v središču mesta.

Kancler je bil 16 let

Kohl, ki je bil nemški kancler med letoma 1982 in 1998, je igral ključno vlogo pri padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčij. Poleg tega je bil s takratnim francoskim predsednikom Mitterrandom snovalec maastrichtske pogodbe.

B. V.