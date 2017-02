Mehika ostro obsoja zaostritev ameriške politike do nezakonitih priseljencev

Bosta ameriška ministra uspela pomiriti jezne Mehičane?

23. februar 2017 ob 07:49

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO/Reuters

Medtem ko sta v Mehiko prišla ameriška ministra za obrambo in domovinsko varnost, da pomirila napetosti med državama zaradi najnovejših potez Washingtona, so mehiške oblasti ostro obsodile nove smernice glede deportacije nezakonitih priseljencev.

Mehiški zunanji minister Luis Videgaray je v odzivu na novo ameriško politiko dejal, da ni nobene možnosti, da bi Mehika sprejela nova pravila, ki med drugim uvajajo tudi to, da bodo lahko ameriške oblasti v Mehiko deportirale tudi nemehiške državljane.

Mehika: ZDA naj dokažejo državljanstvo vsakega posameznika

"Jasno želim povedati, da mehiški vladi in Mehičanom ni treba sprejeti ukrepa, ki ji ga želi enostransko vsiliti vlada druge države," je dejal Videgaray in napovedal, da bodo nova navodila glede nezakonitih priseljencev tudi glavna tema pogovorov z ameriškim obrambnim ministrom Rexom Tillersonom in ministrom za domovinsko varnost Johnom Kellyem, ki sta na dvodnevnem uradnem obisku.

Kot je še dejal mehiški minister, bo Mehika vztrajala, da ZDA dokažejo državljanstvo vsakega posameznika, ki ga bodo želele deportirati v Mehiko. "Prav tako nadzorujemo naše meje in to bomo počeli še naprej," je dejal in dodal, da je Mehika v boju za svoboščine in pravice Mehičanov pripravljena iti v postopek v Združenih narodih.

Roberto Campa, vodja oddelka za človekove pravice na notranjem ministrstvu, je šel v kritiki ZDA še dlje. Načrt o izgonu Nemehičanov v Mehiko je označil za sovražnega in nesprejemljivega. Mehiški senatorji iz opozicijske Stranke demokratične revolucije so pred obiskom Tillersona in Kelly ostro protestirali proti njunemu prihodu in dejali, da ministra nista dobrodošla v državi, mehiškega predsednika Peno Nieto pa pozvali, naj se ne sreča z ministroma.

Slednja prihajata v državo, da bi umirila napetosti med državama, ki so se pojavile zaradi politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Že med predvolilno kampanjo je Trump mehiške priseljence med drugim označil za kriminalce, po prevzemu oblasti pa je napovedal, da bo uresničil predvolilno obljubo in na meji z Mehiko zgradil zid. Odnosi so se še dodatno zaostrili, ko je potem Trump na twitterju zapisal, naj mehiški predsednik Enrique Pena Nieto ne prihaja na obisk v ZDA, če Mehika ne namerava plačati stroškov gradnje zidu, kar Mehika ostro zavrača. Nieto je potem obisk v ZDA odpovedal.

Konec posebnega trgovinskega sporazuma

Odnose med državama je še dodatno zaostrila napoved Trumpa, da bo razveljavil posebne trgovinski sporazum med državama, ki je po njegovi oceni preveč v korist mehiškim interesom, ustaviti pa namerava tudi pošiljanje denarja mehiških delavcev iz ZDA v Mehiko. Zadnje stopnjevanje napetosti pa predstavlja nova ameriška politika do nezakonitih priseljencev.

Kot je znano, je Kelly v torek predstavil nova navodila glede nezakonitih priseljencev, ki med drugim uvajajo poostreno politiko glede izgona. Tako med nezakonitimi priseljencev ni več razlik glede prioritete za izgon, z izjemo tistih, ki so v državo prišli kod mladoletniki.

K. T.