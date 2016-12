Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Pravo opustošenje na pirotehnični tržnici v Tultepecu. Foto: Reuters Več kot 80 odstotkov od približno 300 stojnic na tržnici je do tal pogorelo. Foto: Reuters VIDEO Tragedija na pirotehnični... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mehika: V nizu eksplozij na pirotehnični tržnici umrlo 31 ljudi

Vzrok eksplozij še ni znan

21. december 2016 ob 06:57

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO/Reuters

V nizu eksplozij, ki so odjeknile na pirotehnični tržnici San Pablito v Tultepecu, približno 30 kilometrov severno od mehiške prestolnice, je umrlo 31 ljudi, okoli 70 ljudi je ranjenih, še 50 pa jih pogrešajo.

Eksplodiralo je zgodaj popoldne po tamkajšnjem času, ko se je v predprazničnem času na tržnici gnetla množica ljudi. 26 ljudi je umrlo na prizorišču nesreče, še pet pozneje v bolnišnici. Več deset ljudi je ranjenih, med njimi je tudi 13 otrok, ki so dobili hude poškodbe, opekline prekrivajo več kot 90 odstotkov njihovih teles. Po besedah guvernerja mehiške zvezne države Mexico, v kateri leži mesto Tultepec, so otroke odpeljali na zdravljenje v Galveston v Teksas v ZDA.

"Ljudje so obupani tekali sem in tja," je dejala ena od prič grozljive nesreče.

Zvezni tožilec je takoj napovedal preiskavo dogodka. Vzrok eksplozij za zdaj še ni znan, po besedah vodje nujne medicinske pomoči v Tultepecu je najverjetneje vzrok pomanjkanje varnostnih ukrepov. Kot je povedal uradnik Jose Manzur, so varnostni inšpektorji pretekli mesec sicer opravili varnostni pregled na tržnici, pri čemer niso našli nobenih nepravilnosti.

Po poročanju mehiških medijev je bilo ob eksplozijah na okoli 300 stojnicah skupno okoli 300 ton eksplozivnih teles. Vodja tamkajšnje pirotehnične zveze je sicer pretekli teden za enega od spletnih glasil zatrdil, da je omenjena tržnica najvarnejša v Latinski Ameriki, pri čemer je posebej poudaril, da so "popolno oblikovane stojnice" zasnovane tako, da ob morebitni iskri ne more priti do verižne reakcije. Tultepec sicer velja za pirotehnično prestolnico Mehike.

Tretja nesreča v desetih letih

To ni prva tragična nesreča na omenjeni tržnici, samo v zadnjih desetih letih so eksplozije na njej odjeknile že trikrat. Septembra 2005 je bilo, tik pred dnevom neodvisnosti, v eksploziji ranjenih več deset ljudi, še ena eksplozija je odjeknila približno leto dni pozneje.

Na nesrečo se je že odzval tudi mehiški predsednik Enrique Pena Nieto. Na Twitterju je izrekel sožalje žalujočim svojcem, ranjenim pa zaželel čimprejšnje okrevanje.

K. T.