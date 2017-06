Mehika: Več znanih novinarjev in aktivistov vlado obtožuje vohunjenja

Nevarnosti za novinarje v Mehiki

20. junij 2017 ob 08:42

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Več znanih novinarjev in aktivistov v Mehiki vlado obtožuje vohunjenja za njimi z vdiranjem v njihove telefone. Predstavniki vlade obtožbe zanikajo.

Do obtožb prihaja po poročilu v ameriškem časniku New York Times, ki pravi, da je bilo zoper novinarje in aktiviste uporabljeno programsko orodje, namenjeno za uporabo zoper kriminalce in teroriste.

New York Times poroča, da gre za programsko orodje Pegasus, ki ga je mehiškim zveznim agencijam prodalo izraelsko podjetje NSO Group pod pogojem, da naj bo uporabljeno le za preiskavo kriminalcev in teroristov. Program lahko vdre v pametne telefone in nadzira klice, besedilna sporočila in druge komunikacije, lahko pa tudi aktivira mikrofon ali kamero na telefonu, s čimer lahko napravo spremeni v orodje za prisluškovanje.

A vlada naj bi namesto kriminalcev domnevno sledila preiskovalnim novinarjem, protikorupcijskim aktivistom in celo odvetnikom, ki so preiskovali izginotje in domnevni pokol 43 študentov leta 2014.

Kazensko ovadbo zoper vlado je vložilo devet ljudi. Novinarka Carmen Aristegui, ki je leta 2014 pomagala razkriti škandal, v katerega je bila vpletena žena predsednika Enriqueja Peñe Nieta, je vlado obtožila kriminalnih dejavnosti. "Agenti mehiške države so namesto tega, kar bi morali zakonito početi, uporabljali naša sredstva, naše davke, naš denar za izvajanje resnih zločinov," je dejala.

Težave novinarjev v Mehiki

Deutsche Welle navaja neprofitno organizacijo Poročevalci brez meja, ki Mehiko uvršča na 33. mesto med državami, kjer je medijska svoboda najbolj omejena. Novinarjem grozijo nevarnosti zaradi poročanja o narkokartelih in vladni korupciji. Letos so bili zaradi poročanja v Mehiki ubiti že štirje novinarji, kar je več kot v kateri koli drugi državi, sporočajo Poročevalci brez meja.

