Mehika zanika dogovor z ZDA glede prebežnikov

Mehiške oblasti in Trump z nasprotujočimi si izjavami

25. november 2018 ob 08:44

Ciudad de Mexico,Washington - MMC RTV SLO

Mehiški prihajajoči zunanji minister je zanikal včerajšnje navedbe, da so z ZDA dosegli dogovor glede ameriške reforme obmejne politike in dejal, da dogovarjanja, kako ravnati s prebežniki iz Srednje Amerike na poti v ZDA, še potekajo.

Marcelo Ebrard je tako zanikal, da bi z ZDA dosegli dogovor, po katerem bi prosilci za azil čakali v Mehiki, medtem ko ameriška sodišča procesirajo njihove vloge, poroča BBC.

Ebrardove navedbe so v nasprotju z zadnjim tvitom predsednika ZDA Donalda Trumpa. "Prebežniki na južni meji ne bodo smeli vstopiti v ZDA, dokler sodišče ne ugodi njihovim vlogam za azil," je zapisal Trump. "Nobenega spuščanja v ZDA. Vsi bodo ostali v Mehiki."

Do nasprotujočih si izjav prihaja, potem ko je Washington Post v soboto poročal, da so nove mehiške oblasti sprejele predlog Trumpove administracije, da prebežniki na poti v ZDA ostanejo v Mehiki, dokler se njihovi primeri ne razrešijo na sodiščih. Gre za t. i. načrt "Ostati v Mehiki".

A Ebrard, ki bo položaj mehiškega zunanjega ministra nastopil 1. decembra, ko bo kot novi predsednik prisegel Andres Manuel Lopez Obrador, pravi, da morajo ZDA najprej poslati "specifični predlog", kako izpeljati to kočljivo zadevo. Poudaril je še, da pogovori na to temo v Washingtonu še vedno potekajo.

Da dogovor še ni bil sprejet, je za Reuters potrdila tudi prihajajoča mehiška notranja ministrica Olga Sanchez Cordero – čeprav je Washington Post navajal prav njo, da gre pri dogovoru za "kratkoročno rešitev".

V čakalnici

Več tisoč prebežnikov – vključno z ženskami in otroki – trenutno čaka na ameriško-mehiški meji, potem ko so prepotovali več kot 4.000 kilometrov iz Srednje Amerike. Kot argument za prošnjo za azil navajajo, da bežijo pred preganjanjem, revščino in nasiljem v svojih državah Hondurasu, Gvatemali in Salvadorju.

Mnogi med njimi zdaj čakajo v zasilnih taboriščih v Tijuani, zaradi česar je župan tega obmejnega mesta razglasil humanitarno krizo. Približno 9.000 prebežnikov bi lahko ostalo v mestu tudi po več mesecev.

Medtem pa je Trump na južno mejo poslal okoli 5.800 pripadnikov vojske, karavano prebežnikov pa je v preteklosti opisal kot "invazijo na ZDA".

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018

K. S.