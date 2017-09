Mehiko stresel nov potres, poročajo o gmotni škodi

Porušeni mostovi in hiše v mestu Juchitan

23. september 2017 ob 19:01

Juchitan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Mehiko je zgolj štiri dni po silovitem potresu, ki je zahteval okoli 300 življenj, stresel nov potres z magnitudo 6,1. Žarišče potresa je bilo v zvezni državi Oaxaca na jugu Mehike, je sporočil mehiški seizmološki inštitut.

V prestolnici Ciudad de Mexico, ki leži več sto kilometrov od žarišča, a so potres vseeno čutili, so sprožili potresni alarm. Reševalni delavci, ki se še naprej trudijo rešiti preživele pod porušenimi stavbami, so morali začasno prekiniti reševanja.

Z juga države medtem prihajajo poročila o gmotni škodi. Tam se je zrušilo več mostov in hiš, v mestu Juchitan v Oaxaci, ki je bilo močno prizadeto že v potresu 7. septembra, se je porušilo osem stavb.

Žarišče današnjega potresa, ki so ga zaznali nekaj pred 15. uro po srednjeevropskem času, je bilo približno 20 kilometrov vzhodno od mesta Union Hidalgo, je povedal vodja civilne zaščite Luis Felipe Puente. Sprva so sicer seizmologi ocenili, da je imel potres magnitudo 6,4, pozneje pa so jo znižali na 6,1.

Ljudje znova stekli na ulice

Ljudje so tudi v prestolnici prestrašeni stekli na ulice, čeprav je bilo tresenje precej šibkejše kot ob torkovem potresu z magnitudo 7,1. Pablo Martinez, ki je s šestletno hčerjo v naročju stekel na ulico, je ostal miren. "Tokrat nismo čutili tresenja tal. Morda smo navajeni od zadnjič," je dejal.

Reševalci morajo ob nevarnosti novih potresov še pazljiveje ravnati pri reševanju ljudi izpod porušenih stavb. V Ciudadu de Mexicu se je porušilo najmanj 52 zgradb, v sosednjih zveznih državah Morelos in Pueblo je 20.000 domov hudo poškodovanih.

Torkov potres je zahteval najmanj 298 smrtnih žrtev, od tega 160 v prestolnici. Iskanje pogrešanih po torkovem potresu sicer še poteka, čeprav je možnosti, da bi našli preživele, čedalje manj. Po navedbah oblasti v Ciudadu de Mexicu so v prestolnici do zdaj našli 70 preživelih.

Trije hudi potresi v dveh tednih

Današnji potres je sicer že tretji v zadnjih dveh tednih. V prvem z magnitudo 8,2 in žariščem v Tihem oceanu je 7. septembra umrlo okoli sto ljudi. Sledilo je več kot tisoč popotresnih sunkov.

J. R.