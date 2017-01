Mehiški predsednik vztraja: Mehika ne bo plačala Trumpovega zidu

Trump vztraja pri zidu, ki ga je obljubljal pred volitvami

26. januar 2017 ob 07:41

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa o gradnji zidu na meji z Mehiko je njegov mehiški kolega Enrique Peña Nieto spet zatrdil, da Mehika gradnje ne bo plačala, kot napoveduje Trump.

Kot je dejal Peña Nieto, "Mehika ne verjame v zidove", ameriške načrte za zid pa "obžaluje". Mehiški predsednik je poudaril, da se gradnja zidu napoveduje v času, ko se Mehika in ZDA pogovarjajo "o novih pravilih glede sodelovanja, trgovine, vlaganj, varnosti in migracij na severnoameriškem območju", poroča BBC.

"Kot predsednik prevzemam polno odgovornost za zaščito interesov Mehike in Mehičanov," je dejal Peña Nieto. Predsednik je še dejal, da "Mehika ponuja svoje prijateljstvo ZDA in pripravljenost doseči dogovore z njihovo vlado." Ti dogovori naj bi bili v obojestransko korist, je napovedal mehiški predsednik, ki kljub Trumpovemu ukazu o gradnju zidu ni govoril o preklicu ali preložitvi svojega obiska Washingtona 31. januarja, ko se bo srečal z ameriškim kolegom. Po poročanju Reutersa je mehiški zunanji minister Luis Videgaray dejal, da bo sestanek v Beli hiši, kot je bilo načrtovano.

Nekdanji veleposlanik Mehike v ZDA Arturo Sarukhán je medtem sporočil, da bi morala Mehika ponovno premisliti o obisku. Nekdanji mehiški zunanji minister Jorge Castañeda pa predsednika poziva, naj pokaže malce več hrbtenice kot doslej in obisk odpove, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Trump: Mehika bo 100-odstotno plačala zid

V pogovoru za ameriško televizijo ABC je Trump ponovil, da bo Mehika ZDA "v celoti, 100-odstotno" povrnila denar za zid. Gradnjo strukture v obliki zidu oziroma ograje na meji, dolgi 3.200 kilometrov, ki naj bi stala več milijard dolarjev, mora odobriti kongres. Po Trumpovih predvidevanjih bi stroški gradnje zidu lahko dosegli osem milijard dolarjev, a kritiki gradnje pravijo, da bi se cena lahko podvojila. Na meji med državama sicer že stoji več 900 kilometrov ograje oziroma zidu.

"Država brez meja ni država," je Trump v sredo dejal na ministrstvu za domovinsko varnost. Po njegovih besedah pa bodo ZDA zdaj prevzele nadzor nad svojimi mejami. Med drugimi ukrepi je Trump ukazal tudi okrepitev mejnega nadzora z dodatnimi 10.000 uslužbenci, ki lovijo nezakonite priseljence.

Trump naj bi po poročanju BBC-ja napovedal tudi omejitve priseljevanja za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Šlo naj bi za Sirijo, Irak, Libijo, Sudan, Somalijo in Jemen. Vse so države, kjer so ZDA izvajale bolj ali manj obsežne napade, Trumpov ukaz pa bi lahko vplival tudi na sprejem beguncev iz teh držav.

B. V.