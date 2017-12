Meja med Irsko in Severno Irsko - najtrši oreh v pogajanjih o brexitu?

Drugi del pogajanj z EU-jem naj bi se začel sredi meseca

4. december 2017 ob 10:22

Dublin/London/Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Veliki Britaniji in Irski še ni uspelo doseči dogovora, kje bo po brexitu potekala meja med Severno Irsko in Irsko, kar ogroža začetek drugega dela izstopnih pogajanj med Londonom in Brusljem.

"To so pogovori o zelo občutljivi temi," je dejal irski zunanji minister Simon Coveney in dodal, da bi državi dogovor utegnili podpisati danes popoldne. O tej pereči temi britanski in irski predstavniki razpravljajo že od četrtka. Za Britance je dogovor o meji ključnega pomena, saj brez njega ne morejo začeti drugega dela pogovorov z Evropsko unijo. Mejni režim med Severno Irsko in Irsko Bruselj namreč šteje za eno izmed treh vprašanj, pri katerih mora biti dosežen "pomemben napredek", preden bodo evropski in britanski predstavniki "zagrizli" v nov trd oreh, prihodnje trgovinske odnose.

Coveney je dodal, da Irska nima namena ovirati izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, a da država želi "konkretne predloge, s katerimi bi se izognili postavitvi stroge meje s carinskimi in telesnimi pregledi ljudi med Severno Irsko in Irsko".

"Napredek, a ne zadosten"

"Pogajanja o mejnem režimu med Veliko Britanijo in Irsko po brexitu so napredovala, a dogovora še nismo dosegli," je potrdila tudi irska ministrica za evropske zadeve Helen McEntee. Dodala je: "Z doseženim za zdaj še nismo zadovoljni, zato je naloga britanske vlade, da ponudi predlog, ki bo za nas sprejemljiv. Prepričana sem, da si vsi želimo kar najhitreje vstopiti v drugi del pogajanj, kar pomeni pred 14. decembrom, ko bo potekal vrh Evropske unije."

Mayeva z Junckerjem in Tuskom

Neuspeh dogovora o prihodnji meji pomeni "črno piko" tudi za britansko premierko Thereso May, ki se bo popoldne v Bruslju o brexitu pogovarjala s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Iz britanske vlade so pred obiskom sporočili, da se je treba pogovarjati še o veliko stvareh in da bo današnji dan pomembna postaja na poti do ključnega decembrskega vrha EU-ja.

Mayeva se bo z Junckerjem in Tuskom predvidoma sestala ločeno. Pred kosilom z Mayevo naj bi se Juncker danes sestal tudi z glavnim pogajalcem Evropskega parlamenta o brexitu, vodjo evropskih liberalcev Guyjem Verhofstadtom, ki je prejšnji teden Komisiji pisal odprto pismo, v katerem je zahteval jasne zaveze britanske strani glede pravic državljanov, saj po njegovi oceni še vedno obstajajo bistveni problemi, čeprav to vprašanje velja za najmanj problematično.

Severnoirski DUP ima svojo računico

Poleg pravic državljanov in meje z Irsko je prednostno vprašanje tudi finančna poravnava med Londonom in EU-jem, glede katere je bil prejšnji teden dosežen določen napredek. Pritisk na Mayevo se stopnjuje, tako iz njene vlade in stranke v povezavi s finančnimi vprašanji kot iz severnoirske stranke DUP, ki preti z umikom podpore njeni manjšinski vladi, če bo privolila v dogovor glede irskega vprašanja, ki ji ne bi bil pogodu.

EU je Veliki Britaniji začetek decembra postavila kot rok, v katerem mora zagotoviti konkretne zaveze glede omenjenih treh vprašanj, če želi, da voditelji sredi meseca ocenijo, da je dosežen zadosten napredek za prehod v pogajanja o prihodnjih odnosih.

Velika Britanija bo po napovedih Evropsko unijo zapustila marca leta 2019.

A. P. J.