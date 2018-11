Melania Trump je sicer zelo zadržana pri izražanju političnih stališč v javnosti, tokrat pa je podala uradno zahtevo za odpoved Miri Ricardel. Foto: Reuters Mira Ricardel je od maja delovala kot namestnica svetovalca za nacionalno varnost. Foto: Reuters Sorodne novice Melania Trump zavrača nasvete Michelle Obama Dodaj v

Melania Trump zahteva razrešitev namestnice Johna Boltona

14. november 2018 ob 07:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriška prva dama Melania Trump je podala uradno zahtevo za razrešitev namestnice svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, Mire Ricardel.

Kot navajajo ameriški mediji, se je Melania z Ricardelovo, ki je od maja delovala kot namestnica Boltona, pred tem pa je med drugim delovala tudi v obrambnem ministrstvu med predsedovanjem Georga W. Busha, sprla med oktobrskim obiskom v Afriki. Kot piše BBC, sta se sporekli na letalu glede sedežnega reda. Že tedaj je Melania v intervjuju za ABC dejala, da so v Beli hiši ljudje, ki jim ne zaupa. Dodala je, da možu daje "poštene nasvete in mnenja, potem pa on naredi, kar želi".

Neobičajna zahteva Melanie Trump

Sicer povsem jasen razlog, zakaj naj bi Ricardelova morala oditi, ni čisto znan. Tiskovna predstavnica soproge predsednika Donalda Trumpa Stephanie Grisham je potrdila zahtevo in sporočila, da je stališče urada prve dame, da si Ricardelova "ne zasluži več opravljati službe v Beli hiši". Svet za nacionalno varnost in Bela hiša podane zahteve še nista komentirala.

V uradu Trumpove torej niso pojasnili, zakaj naj bi Ricardelova morala oditi. Gre namreč za precej neobičajno zahtevo prve dame, ki je sicer precej zadržana pri izražanju stališč v javnosti. Aktivno posredovanje za odpoved visoki uslužbenki v predsednikovi administraciji zato odpira precej vprašanj. Ameriški mediji ob tem pišejo, da naj bi bili v ozadju spori s člani Trumpove družine in tudi obrambnim ministrom Jimom Mattisom.

Zahteva za razrešitev Ricardelove je prišla potem, ko so mediji v ZDA pisali o predsednikovih načrtih za kadrovske pretrese, do katerih naj bi v Trumpovi administraciji prišlo v kratkem po vmesnih volitvah prejšnji teden. Potem ko so republikanci v senatu ohranili večino, naj ne bi bilo ovir za takšne poteze. Odšel je že pravosodni minister Jeff Sessions, nejasna je tudi prihodnost ministrice za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen in vodje kabineta Bele hiše Johna Kellyja.

58-letna Mira Ricardel je sicer hrvaškega rodu, rojena je bila kot Mira Radielović. Njen oče je Hrvat iz Bosne in Hercegovine, ki je po koncu druge svetovne vojne emigriral v ZDA. Po več visokih položajih v obrambnem ministrstvu jo je Bolton letos imenoval za svojo namestnico.

