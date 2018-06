Melania Trump znova obiskala center za pridržanje begunskih otrok

Tokrat brez spornega plašča

28. junij 2018 ob 22:28

Tucson - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriška prva dama Melania Trump je drugič v tednu dni obiskala center za pridržanje begunskih otrok, nasilno ločenih od svojih staršev, tokrat v zvezni državi Arizona.

Žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa je najprej obiskala center obmejne patrulje v Tucsonu, kamor najprej pripeljejo aretirane begunce, nato pa obiskala center za begunske otroke pod vodstvom ameriškega ministrstva za zdravje v Phoenixu.

Pozneje se je udeležila še okrogle mize skupaj s predstavniki obmejne policije, agencije za priseljevanje in carine, združenjem ameriških maršalov in lokalnim rančarjem.

Na prvem obisku centra za pridržanje v McAllenu v Teksasu je Melania Trump veliko prahu dvignila z izbiro plašča z napisom "Res mi je vseeno - pa tebi?" na hrbtni strani, zaradi česar se je nanjo usul plaz kritik. Njena tiskovna predstavnica je dejala, da za napisom ni skritega sporočila, njen mož pa je tvitnil, da je namenjeno "lažnim medijem". Melania naj bi se z obiskom sicer želela ugotoviti, kakšno je resnično stanje v centrih.

Prav Trumpova naj bi imela največ zaslug, da se je predsednik Trump odpovedal politiki ločevanja otrok od njihovih staršev na mehiški meji, potem ko so svet obkrožili posnetki joka in zapiranja otrok v kletke, medtem ko so njihove starše odpeljali.

"Svojemu možu bo še naprej posredovala svoje stališče do združevanja družin," je po drugem obisku povedala njena tiskovna predstavnica.

Ameriške oblasti so na okruten način od staršev ločile najmanj 2.300 otrok. Številne so namestili v vladna zatočišča več sto kilometrov stran od staršev, nekateri poročajo o nasilju in mučenju.

Sodišče odredilo združitev v 30 dneh

Trump je pod pritiskom vendarle podpisal izvršni ukaz o ukinitvi ločevanja staršev in otrok, vsaj za nekaj tednov, ni pa odredil tudi združitve otrok s starši. Zvezno sodišče je v torek nato razsodilo, da morajo več sto otrok in staršev združiti v 30 dneh, še hitreje pa mlajše od petih let, vendar ni znano, kako bodo dosegli časovni rok, tudi zato, ker so nekateri starši medtem že bili deportirani, poroča Guardian.

