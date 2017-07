Menjava obraza Trumpove administracije: Sean Spicer odstopil

V Belo hišo prihaja finančnik Anthony Scaramucci

21. julij 2017 ob 18:28

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je odstopil s položaja. Šlo naj bi za protestno potezo, ker se ni strinjal z odločitvijo svojega šefa, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da na mestu vodje komunikacijske ekipe Spicerja zamenja s finančnikom Anthonyjem Scaramuccijem.

Kot poroča New York Times, je Spicer odstopil, ker ni bil zadovoljen s Trumpovim imenovanjem Scaramuccija, svojega zvestega podpornika, na mesto direktorja komunikacij. Scaramucci, znan finančnik z Wall Streeta, je dobil stolček, ki ga je od maja, ko je odstopil Michael Dubke, v dvojni vlogi delno zasedal precej kritizirani Spicer.

Spicerjeve tiskovne konference so bile sicer že vse od Trumpove izvolitve v ZDA tarča posmeha satirikov in satiričnih oddaj, še posebej, ko ga je za oddajo Saturday Night Live oponašala igralka in komičarka Melissa McCarthy, kar je sicer Spicer vzel z dobršno mero humorja, češ da je bila zabavna, samo da je pretiravala z žvečenjem žvečilnega (McCarthyjeva si je za skeč v usta stlačila gigantski odmerek orjaškega žvečilnega, op. a.).

Da bi Trump 45-letnega Spicerja, ki se pred kamero ni najbolje znašel (najbolj zloglasna je njegova izjava, da za razliko od Bašarja al Asada Adolf Hitler nikdar ni uporabil kemičnega oprožja proti svojemu ljudstvu), lahko zamenjal, se je šušljalo še nekaj časa.

Govorice so postajale vse glasnejše v zadnjih tednih, ko se Spicer ni več pojavljal pred tiskovnimi predstavniki, ampak je to nalogo začasno prevzela njegova namestnica Sarah Huckabee Sanders, sicer hčerka Trumpovega tekmeca v boju za republikansko predsedniško nominacijo Mika Huckabeeja.

Ko so novinarji Trumpovega glavnega stratega Steva Bannona junija povprašali o Spicerjevi odsotnosti, jim je ta hladnokrvno odgovoril, da ga trenutno ni pred kamerami, "ker se je zredil".

Scaramucci - znan republikanski podpornik

Namesto Spicerja tako zdaj v Belo hišo prihaja zgoraj omenjeni Scaramucci, dolgoletni zbiralec sredstev za republikansko stranko in ustanovitelj investicijske družbe SkyBridge Capital, trenutno zaposlen v banki Export-Import. Trump mu je pred tem ponudil mesto ameriškega veleposlanika pri Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) s sedežem v Parizu.

Novo delovno mesto naj bi zasedel avgusta, je še sporočila Bela hiša. Trump naj bi Scaramuccija na razgovor v Belo hišo poklical v petek in mu ponudil službo, 53-letni Scaramucci pa jo je sprejel.



Do menjav v Trumpovi komunikacijski ekipi prihaja v času, ko ima Bela hiša polne roke dela z odgovarjanjem na vprašanja glede povezav z Rusijo - tako z domnevnim ruskim vmešavanjem v ameriške volitve kot tudi s stiki s Trumpovo kampanjo.

K. S.