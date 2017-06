Merklova: EU je pripravljen, naj se pogajanja o brexitu začnejo

Sporazumna, mirna ločitev ali pogajanja na nož?

10. junij 2017 ob 09:44

Ciudad de Mexico/London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je izjavila, da kljub nejasnemu političnemu položaju po volitvah v Veliki Britaniji ne vidi ovir, da se pogajanja med Evropsko unijo in Londonom o brexitu ne bi začela, kot je predvideno, torej 19. junija.

Da se bodo pogajanja predvidoma začela že 19. junija, je v petek nakazala tudi nova-stara britanska premierka Theresa May, ki je oblikovala novo vlado kljub izgubi večine na predčasnih volitvah.

"Branili bomo interese 27-terice"

"Evropska unija je pripravljena. Pogajanja želimo izpeljati hitro, želimo se držati določenih časovnih okvirov in mislim, da trenutno nič ne govori proti temu, da bi se lahko pogajanja začela tako, kot smo se dogovorili," je na obisku v Ciudad de Mexicu dejala Merklova in dodala: "Branili bomo interese 27 držav članic, Britanija pa bo branila svoje interese." Obenem je zatrdila, da želi EU ostati "dober partner" z Veliko Britanijo. "Britanija je del Evrope, čeprav ne bo več del Evropske unije," je dejala nemška kanclerka.

Mayeva, ki je postala premierka po referendumu o brexitu junija leta 2016, je parlamentarne volitve sklicala tri leta pred predvidenimi rednimi, saj je želela okrepiti svoj položaj med pogajanji z Brusljem. A poteza se ji ni obrestovala in na četrtkovih je v parlamentu izgubila absolutno večino. Vlado je ohranila tako, da se je povezala s severnoirskimi unionisti (DUP), ki so ji obljubili podporo pri glasovanju o zaupnici. Mayeva naj bi popoldne predstavila svojo ministrsko ekipo.

Mayeva naj se "sooči z realnostjo"

Nekoliko ostrejši ton kot Merklova pa je ubral njen gospodarski svetovalec Michael Fuchs, ki je v pogovoru za BBC dejal, da se mora Theresa May zaradi izidov volitev "soočiti z resničnostjo" in omiliti stališče v pogajanjih z EU-jem. "Njenih želj in zahtev britanski volivci niso prav dobro sprejeli. Morda je to priložnost za začetek razumnejših pogajanj o brexitu. Do zdaj so bili ti pogovori namreč zelo ostri in trdi, a v tem ne vidim smisla. Z Britanci želimo skleniti pošten dogovor prek poštenih pogajanj o njihovem izstopu."

Pogajanja končana do marca 2019

Članice EU-ja so 22. maja uradno potrdile pogajalska izhodišča za brexit. Glavni pogajalec za brexit Michel Barnier je maja izrazil pričakovanje, da se bo prvi krog pogajanj začel v tednu od 19. do 25. junija, v petek pa je v odzivu na volilne izide dejal, "da se morajo pogajanja začeti, ko bo Velika Britanija pripravljena".

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je spomnil tudi na datum za konec pogajanj: "Ne vemo, kdaj se bodo pogovori o brexitu začeli. Vemo pa, kdaj se morajo končati - marca leta 2019."

A. P. J.