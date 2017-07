Merklova in Macron v Trstu obljubila pomoč Italiji

Predvidena vzpostavitev regionalnega gospodarskega območja

12. julij 2017 ob 16:56,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 19:03

Trst - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Trst gosti četrti vrh o zahodnem Balkanu, ki v okviru berlinskega procesa združuje šest zahodnobalkanskih držav in šest članic Evropske unije.

Gre za Albanijo, BiH, Makedonijo, Srbijo, Črno goro in Kosovo ter Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo.

Cilj je okrepiti regionalno sodelovanje

Namen vrha je okrepiti regionalno sodelovanje in s tem zagotoviti napredek zahodnobalkanske šesterice na poti v EU. Predvidena sta dva konkretna rezultata: podpis pogodbe o transportni skupnosti in sprejetje akcijskega načrta za vzpostavitev regionalnega gospodarskega območja.

Poleg voditeljev zahodnobalkanske šesterice in šestih članic Unije se Vrha udeležujejo tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini, komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn in komisarka za promet Violeta Bulc.

Za uspešno vključevanje šestih držav južnega Balkana je nujen tudi njihov gospodarski razvoj, je na poslovnem forumu podčrtal evropski komisar za regionalno politiko Hahn: "Ne smemo podcenjevati, da ima regija še veliko neizkoriščenih potencialov. Ujeti mora še kakšen korak tudi pri reformah in zakonodaji."

Cerar se bo srečal z Brnabićevo in Zaevom

Vrha se udeležuje tudi slovenski premier Miro Cerar, ki se je ob robu sešel z novo predsednico srbske vlade Ano Brnabić in z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. Prav tako se je vrha oziroma vzporednih dogodkov v Trstu udeležil zunanji minister Karl Erjavec.

Merklova in Macron oljubila pomoč Italiji

Ob robu vrha so se na tristranskem srečanju sešli italijanski premier Paolo Gentiloni, nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron. Merklova in Macron sta Italiji obljubila pomoč pri soočanju z velikim številom migrantov, ki prihajajo prek Sredozemskega morja. "Podpiramo in želimo podpirati Italijo," je v Trstu povedala nemška kanclerka. Pozvala je k skupnemu ukrepanju Evropske unije proti tihotapcem ljudi, stabilizaciji Libije in spodbuditvi gospodarske rasti v državah izvora. Macron pa je opozoril na razliko med ljudmi, ki upravičeno prosijo za azil, kot so denimo begunci iz Sirije, in ekonomskimi migranti. Francija bo po njegovih besedah storila več za sprejemanje beguncev, "ne more pa sprejeti žensk in moških, ki v naše države pridejo iz ekonomskih razlogov".

Evropska agencija za zunanje meje Frontex in države članice EU, ki sodelujejo v reševalni operaciji Triton, so medtem sporočile, da bodo operacijo nekoliko prilagodile v korist Italije.

A. V.