Merklova in Putin po telefonu o Ukrajini in Siriji

Merklova se bo v torek sestala s Porošenkom

9. april 2018 ob 20:58

Berlin,Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin sta v ponedeljek po telefonu govorila o položaju v Ukrajini, pa tudi o domnevnem kemičnem napadu v Siriji.

Merklova je govorila s Putinom pred torkovim obiskom ukrajinskega predsednika Petra Porošenka v Berlinu. Merklova in Putin sta se v prvi vrsti zavzela za hitrejše izvajanje mirovnih dogovorov iz Minska, da bi dosegli prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine, je pojasnil tiskovni predstavnik kanclerke Steffen Seibert. Iz Kremlja so medtem sporočili, da sta se oba voditelja strinjala, da mirovni načrt iz Minska nima alternative.

Merklova in Porošenko o mirovni misiji na vzhodu Ukrajine

Merklova se bo v torek v Berlinu sestala s Porošenkom, v ospredju pogovorov pa naj bi bila možnost napotitve mirovne misije Združenih narodov na območje. Načeloma se Kijev in Moskva strinjata s tovrstno misijo, vendar sta daleč vsaksebi glede mandata.

Seibert je pojasnil, da se strani vendarle strinjajo, da bi predvsem dosegli trajno premirje oziroma da bi zdržala najnovejša velikonočna prekinitev ognja in da bi prišlo do izmenjave ujetnikov.

Merklova in Putin sta tudi poudarila pomen sodelovanja Nemčije in Francije z Rusijo in Ukrajino v t. i. formatu normandijske četverice za iskanje rešitve konflikta na vzhodu Ukrajine.

Merklova obsodila napade, Putin svari pred provokacijami

Poleg tega sta se voditelja Nemčije in Rusije posvetila tudi položaju v Siriji, zlasti poročilom o domnevni uporabi kemičnega orožja v Dumi, še zadnji trdnjavi sirskih upornikov. Merklova je domnevno uporabo kemičnega orožja obsodila, medtem ko je Putin opozoril pred špekulacijami in menil, da bi lahko šlo tudi za provokacijo, so sporočili iz Kremlja.

A. V.