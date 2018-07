Merklova in Seehofer poskušata še zadnjič zgladiti spore. Sledi razpad koalicije?

Na kocki je zavezništvo CDU/CSU

2. julij 2018 ob 12:11,

zadnji poseg: 2. julij 2018 ob 16:21

München,Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Krščanskosocialna unija (CSU) namerava z osemčlansko pogajalsko ekipo v Berlinu na skupnem srečanju z vodstvom sestrske Krščanskodemokratske unije (CDU) najti rešitev migracijskega spora.

Sestanek vrha obeh strank ob 17. uri bo predvidoma zadnje in ključno srečanje v vedno bolj zaostrenem sporu glede migracijske politike in zavračanja prebežnikov, ki so že registrirani v drugi članici Evropske unije.

Predsednik CSU-ja Horst Seehofer je namreč izrazil nezadovoljstvo z dogovori o vračanju prebežnikov kanclerke Angele Merkel in napovedal zaprtje meja, v nedeljo pa nato nepričakovano ponudil svoj odstop.

Vodja tretje koalicijske stranke socialdemokratov (SPD) Andrea Nahles je za danes sklicala vrh koalicije. "Mojega potrpljenja je počasi konec," je dejala Nahlesova in poudarila, da ni samoumevno, da bo SPD sprejel vsak kompromis med sestrskima strankama, pozvala pa je tudi k prekinitvi spora in CDU/CSU obtožila uprizarjanja "nepotrebne drame".

Schäuble zahteva rešitev spora med CDU-jem in CSU-jem

CDU je že v nedeljo izrazil popolno podporo nemški kanclerki Angeli Merkel, a je predsednik nemškega parlamenta Wolfgang Schäuble na zasedanju v nedeljo opozoril, da stoji unija CDU/CSU pred prepadom, ter zahteval, da obe stranki najdeta rešitev, navaja vire blizu CDU-ja nemški časopis Die Welt.

Bavarski premier Markus Söder, ki je del CSU-jeve pogajalske ekipe v Berlinu, je medtem znova nakazal pripravljenost na kompromise, ko je dejal, da ne želijo razdreti koalicije. "Za nas ne obstaja pot ven iz vlade ali razpustitev skupne poslanske skupine," je dejal v Passauu.

Söder je prav tako izrazil začudenje nad Seehoferjevim ponujenim odstopom z mesta notranjega ministra in predsednika CSU-ja. Seehofer je zjutraj pred sedežem stranke v Münchnu potrdil, da je ponudil odstop z obeh položajev v naslednjih treh dneh, vendar pa se bo danes še srečal z Merklovo.

Seehofer stranki ponudil tri možnosti

Po navedbah virov s sestanka vodstva Krščanskosocialne unije (CSU), ki se je zavleklo globoko v ponedeljek, je Seehofer predlagal tri možnosti. Prva je bila, da se uklonijo migrantski politiki kanclerke, druga, da kot notranji minister odredi zavračanje prebežnikov na meji, tretja pa je bila odstop z obeh položajev.

Drugi vodilni člani stranke so ga skušali prepričati, naj ne odstopi. Med drugim je njegov odstop zavrnil vodja poslanske skupine CSU-ja v parlamentu Alexander Dobrindt.

Pogovori v "interesu države"

"V interesu države in zmožnosti naše koalicije ter vlade za vladanje, kar hočemo ohraniti, se bomo znova pogovorili in želimo doseči dogovor o ključnem vprašanju zavračanja ljudi na nemški meji. Upam, da bo to uspešno," je dejal Seehofer. "O vsem drugem bomo odločali potem," je povedal.

Bi kanclerka rada, da Seehofer odstopi?

Predstavniki CSU-ja so kanclerko obtožili, da je zavrnila več Seehoferjevih kompromisnih predlogov. Član vodstva CSU-ja Hans-Peter Friedrich je dejal, da njena zavračanja teh predlogov kažejo na to, da bi bila zadovoljna s Seehoferjevim odhodom.

Vodstvo CSU-ja je razdeljeno glede tega, kako naj se soočijo z izzivom, ki ga bo na oktobrskih regionalnih volitvah predstavljala skrajno desna protipriseljenska Alternativa za Nemčijo (AfD).

Če bo 70-letno zavezništvo CDU-ja in CSU-ja razpadlo, bi Angela Merkel izgubila večino v parlamentu. V tem primeru bi lahko poskusila voditi manjšinsko vlado, lahko pa bi to vodilo tudi v nove volitve.

Reuters poroča, da je nemška politična kriza nov znak vse večjega razdora po EU-ju med tistimi, ki želijo ohraniti kolikor toliko odprte meje, in drugimi, ki želijo močno omejiti vstop prebežnikov v Unijo.

