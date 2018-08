Merklova in Trump pozivata k preprečitvi humanitarne krize v Idlibu

Rusija: "V Idlibu se teroristi skrivajo za civilisti"

28. avgust 2018 ob 13:11

Berlin,Washington,Idlib,Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je Rusijo pozvala, naj ukrepa kot moderator pri sirski vladi pod vodstvom Bašarja Al Asada, da prepreči humanitarno krizo v pokrajini Idlib.

Idlib na severozahodu Sirije je zadnja pokrajina, kjer Asad še nima nadzora oziroma je ta v rokah njegovih nasprotnikov. V Idlibu je natrpanih 3,5 milijona civilistov in borcev različnih uporniških skupin, po dogovoru z vlado premeščenih tja iz drugih sirskih pokrajin, ter tudi džihadističnih skrajnežev.

Sirski obrambni minister Abdulah Ajoub je v nedeljo sporočil, da je Asad odločen znova zavzeti Idlib. Prav tako je sporočil, da ZDA "iščejo način, da ostanejo vzhodno od reke Evfrat in tam nadaljujejo boj proti t. i. Islamski državi (IS)", poroča Deutsche Welle. Avgusta je sirska vojska začela letalske napade in obstreljevanje, vendar do prave ofenzive še ni prišlo.

Sirska vojska je že v začetku meseca nad Idlibom odvrgla letake, v katerih so prebivalci pozivali k predaji. "Vaše sodelovanje s sirsko vojsko vas bo rešilo nadvlade militantov in teroristov ter bo ohranilo vaše življenje in življenje vaših družin," so zapisali.

Merklova poziva Rusijo

"Pozivamo Rusijo, da ukrepa kot moderator pri sirski vladi in prepreči nadaljnje stopnjevanje," je po telefonskem pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočila Angela Merkel. "Oba voditelja sta pozvala k mednarodni akciji za preprečitev humanitarne krize v Idlibu," pa so po pogovoru sporočili iz Bele hiše. Rusija je v dolgoletnem vojskovanju v Siriji zaveznik sirskega predsednika Asada.

Turčija: Vojaško posredovanje bi povzročilo katastrofo

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je v petek med obiskom Moskve posvaril, da bi vojaško posredovanje povzročilo katastrofo med 3,5 milijona ljudmi v Idlibu. Turčija je v pokrajini podpirala več uporniških skupin, sočasno ima na območju ducat vojaških opazovalnic, še poroča Deutsche Welle.

V ponedeljek se je oglasil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je posvaril, da je Asad tik pred tem, da ustvari novo humanitarno krizo v Idlibu.

Lavrov: Teroristi se skrivajo za civilisti

Zaskrbljenost nad situacijo v Idlibu je Merklova izrazila tudi prejšnji teden na sestanku z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem opozoril, da je situacija v Idlibu "večplastna" in posvaril, da se teroristi v regiji skrivajo za civilisti.

Rusko obrambno ministrstvo medtem sporoča, da bi ZDA kot izgovor za napad na sirske vladne sile lahko uporabile zaigran kemični napad, poroča ruski RT. Ruska vojska je v nedeljo sporočila, da v Idlibu teroristična skupina Tahrir Al Šam pripravlja zaigran napad s klorom. Za usposabljanje džihadistov naj bi skrbelo zasebno britansko vojaško podjetje Olive Group.

Rusija: Zaigrani kemični napad izgovor za posredovanje

"Izvajanje te provokacije, ki se izvaja s pomočjo britanskih obveščevalnih služb, naj bi služilo kot izgovor za ZDA, Veliko Britanijo in Francijo, da izvedejo letalske napade proti državnim in gospodarskim objektom v Siriji," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je prejšnji teden v sredo sporočil, da je Washington videl sirske načrte za vojaško ofenzivo na Idlib in izrazili zaskrbljenost, "da bi Asad znova uporabil kemično orožje". "Če Sirija uporabi kemično orožje, se bomo odzvali zelo odločno," je takrat dejal.

J. R.