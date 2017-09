Merklova pohvalila Macrona, a ostaja "previdna"

Analitiki: Govor proevropski in federalističen

27. september 2017 ob 16:51

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je zadovoljna z "zagnanostjo", ki jo je pokazal francoski predsednik Emmanuel Macron ob predstavitvi reformnih predlogov za Evropsko unijo, a vsebinsko se Merklova še ne želi opredeljevati.

"Kanclerka pozdravlja dejstvo, da je francoski predsednik govoril s tolikšnim zagonom, toliko evropske strasti in da je predstavil veliko vsebine za prihajajočo ključno razpravo o prihodnosti Evrope," je dejal uradni govorec Merklove Steffen Seibert.

Je pa, kot je poudaril, še prezgodaj za podrobno oceno Macronovega poziva članicam unije k tesnejšemu povezovanju gospodarstva, vojske in vlad. Po Seibertovih besedah bodo voditelji držav članic prvo priložnost za izmenjavo mnenj o predlogih francoskega predsednika imeli že v četrtek na predvečer vrha EU v Estoniji.

Ko gre za denar, je vedno vprašanje, zakaj bi ga porabili

Macron je v torek med drugim predlagal uvedbo skupnega proračuna območja evra. Seibert je glede tega danes ponovil pomisleke Merklove. "Ko gre za denar, je za nas vedno vprašanje, za kaj bi ga porabili," je dejal. "Naše temeljno načelo je, da mora iti odgovornost za prevzem dolžniških bremen z roko v roki s strožjim nadzorom nad izvajanjem javnofinančnih in ekonomskih politik," je dodal.

Omenil je tudi predlagano vzpostavitev položaja evropskega finančnega ministra. Kot je povedal, je Merklova odprta za takšne ideje, a ostaja vprašanje, kaj bo počel, kakšne bodo njegove pristojnosti in za kaj bo odgovoren. "O tem moramo opraviti poglobljeno razpravo," je dejal tiskovni predstavnik nemške kanclerke.

Kern podpira Macronovo vizijo, Kurz je skeptičen

Avstrijski politični vrh je po drugi strani razdeljen glede Macronovih predlogov. Kancler Christian Kern iz vrst socialdemokratov (SPÖ) vizijo francoskega predsednika podpira, vodja konservativne ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz pa ostaja skeptičen. Kern je poudaril, da mora EU opredeliti svoje skupne gospodarske cilje. "Nočem Evrope, ki deluje kot nočni stražar in se omejuje samo na nekaj osnovnih funkcij," je poudaril. S tem se je javno distanciral od sedanjega zunanjega ministra Kurza, ki se zavzema za zmanjšanje evropske birokracije, ki bi se osredotočila na varnostna vprašanja. "Osredotočiti bi se morali na glavne izzive," je poudaril Kurz na novinarski konferenci na Dunaju.

Macronove predloge je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravil tudi italijanski zunanji minister Sandro Gozi. "Za transnacionalne probleme ni lokalnih rešitev," je poudaril in dodal, da je Macronova vizija Evrope enaka italijanski.

Macron: Skupen obrambni proračun, evrski proračun, enote za hitro posredovanje

Francoski predsednik je v torek pred študenti znamenite pariške Sorbone med drugim predlagal uvedbo evropskega obrambnega proračuna, enot za hitro posredovanje, skupen proračun območja evra in davek na finančne transakcije po vsej EU. V prenovljeni Evropi več hitrosti bo po njegovem prostor tudi za Veliko Britanijo. Zavzel se je tudi za skupen francosko-nemški trg, ki bi ga po njegovem lahko vzpostavili do leta 2024.

Bruseljski analitik Yann-Sven Rittelmeyer ocenjuje, da je bil Macronov torkov govor neizpodbitno proevropski in v nekaterih vidikih celo federalističen, kar pomeni odklon od tradicionalnega francoskega pogleda na EU. Njegov kolega pri bruseljskem think tanku EPC Robin Huguenot-Noel dodaja, da je Macron sicer izpostavil pomen stabilnosti in izključil idejo transferne unije, kar je bilo v Berlinu nedvomno pozitivno sprejeto, a obenem je vztrajal pri predlogu evrskega proračuna.

A. V.