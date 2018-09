Merklova poziva Makedonce k udeležbi na referendumu; protesti v Solunu

Državi junija podpisali sporazum

8. september 2018 ob 16:04,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:51

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je v Skopju Makedonce pozvala k udeležbi na referendumu o imenu Makedonije, ki bo 30. septembra. "Uspešen referendum bo Makedoniji odprl vrata v zvezo Nato in Evropsko unijo," je poudarila.

Sama pričakuje pozitiven izid. "30. septembra, na ta zgodovinski dan, ne ostanite doma. Zgrabite priložnost in jasno povejte, kakšno prihodnost želite," je povedala Merklova na skupni konferenci z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. "Ljudje bodo imeli priložnost kot pred 27 leti, da bodo glasovali, ali želijo biti del družine EU-ja in Nata, kar obenem zahteva sprejetje sporazuma z Grčijo," je poudarila.

Zaev se je Merklovi zahvalil, da je kot prva nemška kanclerka obiskala Makedonijo prav na dan neodvisnosti. Prav na današnji dan pred 27 leti so se namreč Makedonci na referendumu odločili za neodvisno Makedonijo. Zahvalil se ji je še za podporo Nemčije na makedonski evroatlantski poti, pri čemer je Nemčija ena največjih podpornic. Poudaril je, da mora ob tem Skopje še narediti svojo "domačo nalogo", to je pospešiti implementacijo reform.

Novo ime: Severna Makedonija

Nemška kanclerka je ob tem povedala, da se ne bo sešla s predsednikom Gjorgejem Ivanovom, temveč z vodjo opozicije Hristijanom Mickoskim, ki mu bo prenesla enaka sporočila kot premierju. Mickoski in njegova stranka VMRO-DPMNE sicer nasprotujeta dogovoru z Grčijo, po katerem se bo Makedonija po novem imenovala Republika Severna Makedonija.

Skopje sta v zadnjih treh dneh obiskala tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki sta prav tako pozvala k udeležbi na referendumu.

Grčija in Makedonija sta po desetletjih spora 17. junija podpisali sporazum o imenu. Posledično je Makedonija dočakala premike pri približevanju EU-ju in Natu, ki ga je ovirala Grčija, ker ima na severu pokrajino z istim imenom.

Nasilni protesti v Solunu

V Solunu v Grčiji se je medtem zbralo približno 15.000 ljudi, ki so protestirali proti dogovoru s Skopjem. Vzklikali so nacionalistična in skrajno desničarska gesla, med drugim "Makedonija je samo grška", poroča nemška tiskovna agencija dpa. K protestom so pozvali konservativci, nacionalisti in skrajni desničarji, a poročajo o veliko manjši udeležbi, kot je bila na podobnih protestih v zadnjih mesecih.

Okoli 200 zamaskiranih protestnikov se je ločilo od demonstracij. Metali so kamenje in druge predmete na policiste, ki so odgovorili s solzivcem in pendreki, da so jih razgnali, je poročala televizija. Proteste so pripravili ob robu udeležbe grškega premierja Aleksisa Ciprasa na tamkajšnjem sejmu, kjer naj bi predstavil finančno politiko vlade za prihodnja leta.

A. P. J.