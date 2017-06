Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Merklova in papež sta si tudi izmenjala darila. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Merklova pri papežu razpravljala o prosti trgovini, migracijah in revščini

Zasebna avdienca običajno traja 15 minut

17. junij 2017 ob 12:38

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je v Vatikanu na zasebni avdienci sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel, s katero sta se pogovarjala o ključnih točkah vrha držav G20, ki bo pod vodstvom Merklove v začetku julija potekal v Hamburgu.

To so med drugim prosta trgovina, podnebne spremembe, migracije in boj proti revščini. Napredek na omenjenih področjih je pod predsednikovanjem Donalda Trumpa v ZDA pod vprašajem. To je Trump med drugim že dokazal z napovedjo odstopa ZDA od pariškega podnebnega sporazuma.

Nazadnje jo je sprejel lani

Stališča papeža in nemške kanclerke so si v marsičem zelo podobna, zgodovina odnosov Merklove z vodstvom katoliške cerkve pa že precej dolga. Prvič je Merklova kot vodja Krščansko-demokratske unije (CDU) v Rim pripotovala maja leta 2003, ko jo je sprejel papež Janez Pavel II., Frančišek pa jo je nazadnje sprejel maja lani.

Merklova je ob tokratnem papeževem sprejemu z nasmehom dejala, da je hvaležna, da je lahko spet v Vatikanu.

Zasebne avdience so običajno deležna zveneča imena iz sveta politike, znanosti, umetnosti in športa. Običajno traja 15 minut, lahko pa je tudi daljša. Po nenapisanem pravilu papež visokih političnih predstavnikov ne sprejema v predvolilnem času, da bi s tem ohranil vatikansko nevtralnost.

Konec maja je Frančišek na zasebni avdienci sprejel tudi Trumpa in njegovo ženo Melanio.

A. P. J.