Merklova sestavlja vlado: za začetek pogajanja s sestrskim CSU-jem

Voditelja se ne strinjata glede zgornje meje za prebežnike

8. oktober 2017 ob 17:41

Berlin - MMC RTV SLO, RTV SLO

Začela so se uradna pogajanja za oblikovanje skupne vlade med nemškima sestrskima strankama Krščanskodemokratsko unijo Angele Merkel (CDU) in bavarsko Krščanskosocialno unijo (CSU), ki jo vodi bavarski ministrski predsednik Horst Seehofer.

Gre za prvega od korakov k oblikovanju nemške vlade, ki bo prvič sestavljena iz štirih strank, poleg CDU-ja in CSU-ja še Zelenih in liberalnih Svobodnih demokratov. CSU in CDU imata različna stališča pri kar nekaj temah. Doslej jim je uspelo zbližati vsa razen enega - bavarski CSU zahteva zgornjo mejo za prebežnike, s čimer se Merklova ne strinja.

Današnji pogovori o skupnih stališčih pri oblikovanju koalicijske pogodbe za prihodnja štiri leta bi morali biti zgolj formalnost. Gre za sestrski stranki, ki naj bi vodili enako politiko in zastopali enaka stališča. Vendar od begunske krize naprej bavarski lev rjove v drugo smer, kot jo ubira nemška kanclerka. Spore sta stranki pred volitvami zgladili, bavarski ministrski predsednik Seehofer zgornje meje za begunce v predvolilni kampanji ni omenjal, a je zdaj znova na dnevnem redu.

Na srečanju strankarskega podmladka v Dresdnu je o temi previdno spregovorila nemška kanclerka Angela Merkel: "Nekateri, tudi jaz, vztrajamo pri tem, da nemški priseljenski zakon v 16. členu ne prizna zgornje meje. Še več, evropska pravica je nad nemškim zakonom. Drugi, predvsem CSU, pravijo, da zamenjujemo azil in priseljevanje, da so zmožnosti naše države omejene in da bi potrebovali omejitev 200.000 ljudi," je razlagala Merklova in napovedala, da bodo našli rešitev, ki bo zadovoljila obe strani.

Več ljudi za zgornjo mejo kot proti njej

Javnomnenjske raziskave kažejo, da zgodnjo mejo podpira nekaj odstotkov več ljudi, kot jih je proti njej. CSU je pred pogovori sporočal, da želijo v drugo smer kot doslej. Seehofer tudi meni, da se lahko stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) zaustavi le s korakom v desno. A glede na to, da bodo v koalicijska pogajanja v prihodnjih tednih vključeni tudi Zeleni, bo to težko izvedljivo, kar priznava tudi Merklova.

"Gre za vprašanje oblikovanja zanesljive in stabilne zvezne vlade, sestavljene iz Unije, FDP-ja in Zelenih. Pred nami so težavna pogajanja, to je jasno. Skušali bomo najti prave odgovore," je dejala kanclerka. Merklovo, kraljico kompromisov, v prihodnjih tednih čaka težavno iskanje najmanjšega skupnega imenovalca. Današnje je le prvo v nizu.

Polona Fijavž, RTV Slovenija