Merklova v vlado imenovala tudi svojega ostrega kritika

CDU bo na kongresu odločal o potrditvi koalicijske pogodbe

25. februar 2018 ob 21:14

Berlin - MMC RTV SLO, STA

"S to ekipo se lahko spopademo z nalogami prihodnosti," je ob predstavitvi članov vlade iz vrst njene Krščanskodemokratske unije, med katerimi je tudi eden njenih največjih kritikov, dejala nemška kanclerka Angela Merkel.

37-letni Jens Spahn, ki je bil doslej namestnik finančnega ministra in je eden največjih kritikov kanclerke, bo v novi veliki koaliciji zdravstveni minister, dosedanji vodja kanclerkinega urada Peter Altmeier pa bo minister za gospodarstvo. V kvoti stranke so še ministrstvo za obrambo, ki ga bo še naprej vodila Ursula von der Leyen, dosedanja vodja CDU-ja v zvezni deželi Porenje - Pfalško Julia Klöckner bo ministrica za kmetijstvo, nova ministrica za izobraževanje pa bo 46-letna poslanka v zveznem parlamentu Anja Karliczek.

Z izbiro Spahna je Merklova upoštevala pozive podmladka in konservativnejših članov stranke k njeni pomladitvi in prenovi. Spahn se omenja tudi kot eden izmed morebitnih naslednikov Merklove na kanclerskem položaju.

Okoli 1.000 delegatov CDU-ja bo na ponedeljkovem kongresu potrjevalo koalicijsko pogodbo s sestrsko Krščanskosocialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD). Koalicijo bodo kljub precejšnjemu nezadovoljstvu s pogodbo, predvsem razdelitvijo ministrskih položajev, podprli. Številni kanclerki očitajo, da je zaradi vodenja že četrte zaporedne vlade preveč popustila.

Socialdemokrati so namreč v zameno za vstop v novo veliko koalicijo zahtevali tri ključna ministrstva, in sicer finančno, zunanje in za delo. Za CDU je še posebej boleča izguba finančnega resorja, na čelu katerega naj bi veterana CDU-ja Wolfganga Schäubleja nasledil župan Hamburga Olaf Scholz.

K. T.