Merklova vztraja, da zgornje meje za begunce ne bo

Glede Turčije razprava na Evropskem svetu

12. september 2017 ob 15:03

Lübbecke - MMC RTV SLO,

Nemška kanclerka Angela Merkel je v ponedeljek zvečer v televizijskem studiu v Lübbecku odgovarjala na vprašanja državljanov pred nemškimi parkamentarnimi volitvami, ki bodo 24. septembra.

150-glava publika je bila skrbno izbrana in naj bi odražala "demografsko sliko" celotne Nemčije, torej Nemčijo v malem. Ljudi v občinstvu je zanimalo vse: od pokojnin do slabih razmer za negovalce, od odnosov s Turčijo pa do vprašanja, kako bo z Nemčijo v prihodnje ob tolikšnem številu beguncev.

Prvega gosta z Bavarske je zanimalo, koga naj voli? Merklinih krščanskih demokratov (CDU) ne more, ker jih na Bavarskem ni, sestrske bavarske CSU pa noče, ker želijo zgornje mejo za begunce. Merklova mu je odgovorila, ponovila svoje stališče, da "zgornje meje za begunce ne bo".

Begunci lahko ostanejo, dokler se razmere v Siriji ne izboljšajo

Moškega iz Turingije je skrbelo, da zaradi velikega števila beguncev to ne bo več Nemčija za njegove otroke. "Nobenih pravic nismo krčili. Socialne pravice smo celo zvišali za vse, ki živijo tukaj. Leta 2015 smo bili pred izzivom. Al Asad je diktator. Poznam Irance in Sirce, ki bi morali v domovini ubijati svojce. Ko človek pove, da tega ni mogel, in je zato zbežal, je begunec. Zanj velja ženevska konvencija, po kateri imajo begunci pravico do mednarodne zaščite. Pri nas lahko ostanejo vsaj tako dolgo, dokler se razmere v Siriji ne bodo izboljšale," mu je odgovorila Merklova.

Merklova je delovala prepričljivo, strah tega gledalca je pomirila, številnih ni. A zmago ima CDU bolj ali manj zagotovljeno, je za TV Slovenija poročala dopisnica iz Berlina Polona Fijavž.

Tudi glede Turčije je Merklova ponovila svoje stališče, da se Turčija hitro oddaljuje od države, kjer vlada pravo, zato bodo na Evropskem svetu skupaj s kolegi iz drugih držav odprli razpravo o tem, ali s Turčijo začasno prekiniti pristopna pogajanja ali pa jih povsem ustaviti.

Naslednji teden bo na vprašanja gledalcev odgovarjal še izzivalec Merklove, socialdemokrat Martin Schulz.

A. V., Polona Fijavž, TV Slovenija