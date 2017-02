Merklova, zaskrbljena zaradi spopadov v Ukrajini, ohranja sankcije proti Rusiji

Srečanje nemške kanclerke in poljske premierke

7. februar 2017 ob 18:13

Varšava - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel in poljska premierka Beata Szydło sta se zavzeli za ohranitev sankcij proti Rusiji, saj se razmere v Ukrajini po njuni oceni niso izboljšale.

Merklova je na obisku v Varšavi poudarila, da bodo sankcije razrahljali le v primeru napredka pri izpolnjevanju mirovnega dogovora iz Minska. "Razmere so še vedno nezadovoljive, dogovora iz Minska niso uresničili in zato sedaj še ne moremo preklicati sankcij," je dejala Merklova.

Merklova je sicer pred začetkom uradnega dela obiska na Poljskem po telefonu govorila z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki se je zavzel za vnovična pogajanja in srečanje zunanjih ministrov Rusije, Nemčije, Francije in Ukrajine, kasneje pa za srečanje na najvišji politični ravni, so sporočili iz Kremlja. Termini za zdaj še niso znani.

V pogovoru sta Merklova in Putin izrazila tudi skrb zaradi najnovejših spopadov na vzhodu Ukrajine in se strinjala, da so potrebna nova prizadevanja za prekinitev ognja. Ukrajina in proruski separatisti se namreč medsebojno obtožujejo za ponoven izbruh spopadov, ki so terjali že več življenj. Merklova je Putina pozvala, naj uporabi svoj vpliv nad separatisti in ustavi nasilje.

Merklova svari pred "ekskluzivnimi klubi"

Sicer pa sta se Merklova in Szydłova pogovarjali tudi o Evropski uniji ter migracijski in obrambni politiki. Po navedbah obeh bosta državi v okviru EU-ja tesno sodelovali. "Prepričana sem, da je dobro partnerstvo med Poljsko in Nemčijo potrebno za uspeh evropskega projekta," je dejala poljska premierka. Po njenih besedah bosta državi "odigrali veliko vlogo v spremembah, ki se dogajajo v Uniji". Merklova je medtem posvarila pred "ekskluzivnimi klubi znotraj EU-ja".

O politični prihodnosti predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska se Szydłova še ni želela izraziti, češ da je prezgodaj. Čeprav bi Tusk rad znova kandidiral za to mesto in ima pri tem tudi podporo Merklove, naj vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) ne bi bila navdušena nad kandidaturo nekdanjega sredinskega premierja.

Merklova je med pogovorom s Szydłovo poudarila tudi pomen neodvisnega pravosodja in medijev. Nemški politiki so namreč kanclerko pozvali, naj kritično nastopi do spornih reform konservativne vlade, ki naj bi posegale v avtonomijo pravosodja in medijev.

Merklova se bo danes srečala še s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in vodjo PiS-a Jarosławom Kaczynskim. Načrtovani pa so tudi pogovori z dvema opozicijskima strankama in nemško manjšino na Poljskem. Obisk Merklove v Varšavi je njen prvi na Poljskem, odkar je bila tam leta 2015 na položaj izvoljena konservativna vlada.

K. S.