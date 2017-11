Merklova znova najbolj vplivna ženska na svetu

Hrvaška predsednica Grabar-Kitarovićeva na 39. mestu

2. november 2017 ob 16:27

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriška revija Forbes je nemško kanclerko Angelo Merkel sedmič zapored imenovala za najbolj vplivno žensko na svetu. Sledi ji britanska premierka Theresa May, ki je novinka na lestvici.

"Nemčija je četrta najmočnejša gospodarska sila po bruto domačem proizvodu in najmočnejša, ki jo vodi ženska," so o Merklovi zapisali pri reviji.

Za dvema političarkama se je na tretje mesto najvplivnejših žensk uvrstila Melinda Gates, ki skupaj s soprogom Billom Gatesom vodi sklad za boj proti revščini in za izboljšanje zdravstva. Nato pa do desetega mesta sledijo Sheryl Sandberg, Mary Barra, Susan Wojcicki, Abigaiul Johnson, Christine Lagarde, Ana Patricia Botin in Ginni Rometty.

Na seznamu je sicer več žensk iz sveta politike, med njimi na 39. mestu tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Med vplivnejšimi ženskami iz sosednjih držav Slovenije pa sta še dve Italijanki, in sicer visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini na 17. mestu in generalna direktorica Cerna Fabiola Gianotti na 81. mestu.

Clintonova padla z drugega na 65. mesto

Forbes pa je na seznam uvrstil tudi hčer ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Ivanko, ki ji je prisodil 19. mesto. Na seznamu pa ni prve dame ZDA Melanie. Se je pa zato na 43. mesto uvrstila še ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley. Demokratka Hillary Clinton pa je z lanskoletnega drugega mesta padla na 65., je še razvidno iz Forbesovega seznama.

A. V.